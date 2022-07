In Consiglio comunale la riqualificazione di Empoli, soddisfatta la maggioranza

Si è tenuta ieri, mercoledì 27 luglio, la seduta del consiglio comunale di Empoli. All’ordine del giorno una serie di delibere, tutte approvate, che interessano la riqualificazione urbana di alcuni luoghi della città.

"Dal punto di vista urbanistico, la seduta di ieri è stata decisamente importante- spiega Simone Falorni, capogruppo del Partito democratico. Sono state discusse e votate quattro delibere che vanno a interessare altrettante zone della nostra città, con adeguamenti di previsioni urbanistiche, nuovi progetti, avvii di percorsi attesi da tempo dalla cittadinanza. È il caso, ad esempio, dell’ecomostro di Ponte a Elsa che, dopo l’acquisizione completa da parte del Comune della proprietà su questa struttura, si avvia verso una variante urbanistica che toglierà la destinazione residenziale di tale lotto, per poter inserire servizi alla cittadinanza e dare luce finalmente alla realizzazione del progetto dell’Ecopark. Abbiamo inoltre approvato una delibera che interessa l’area dell’ex Vitrum in centro città, consentendo di velocizzare un procedimento fermo da anni, per consentire alla proprietà di presentare la richiesta di permesso a costruire ed eseguire contestualmente le opere di bonifica del lotto".

"Come maggioranza non possiamo che ritenerci soddisfatti della volontà dell’amministrazione comunale di creare le condizioni favorevoli affinché l’ex fabbrica Rosselli possa venir rigenerata attraverso l’attuazione del PUA 6.6, offrendo così a tutta Pontorme la possibilità concreta di veder quel luogo restituito alla cittadinanza- dichiara Roberto Iallorenzi, consigliere comunale del Pd- La modifica della convezione consentirà alla proprietà di terminare le procedure di caratterizzazione e di bonifica dell’area, soprattutto per un piccola particella di circa 70 metri quadrati dove sorge una cabina Enel a servizio della comunità di Pontorme".

"Il quartiere di Ponzano attendeva da tempo la delibera sulla ristrutturazione dell’asilo nido Stacciaburatta, un ulteriore investimento sulle strutture scolastiche della nostra città, sulle quali l’amministrazione Barnini ha sempre riposto massima attenzione - spiega Roberto Caporaso, consigliere comunale del Pd - L’attuale asilo verrà completamente demolito, per essere ricostruito tenendo conto di tutte le necessità, il benessere e la sicurezza dei nostri bambini. Un progetto che va a riorganizzare inoltre anche la viabilità tra le attuali Via Righi e Via Galletti, soluzione essenziale per gli abitanti di Ponzano".

Nella medesima seduta abbiamo discusso e approvato un ordine del giorno sullo Ius Scholae presentato dai gruppi di maggioranza.

Chiara Pagni, consigliera di Questa è Empoli e firmataria del documento insieme al capogruppo del Pd Falorni spiega: "Si va a chiedere al Parlamento un atto di responsabilità e impegno affinché si arrivi all’approvazione di una norma su tale materia, troppe volte ormai oggetto di indugi e ritardi. Il tutto per garantire ai bambini e alle bambine, oggi stranieri solo per le anagrafi, una piena condivisione di diritti e di opportunità come tutti gli altri loro coetanei".

Fonte: Pd Empolese Valdelsa