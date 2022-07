Un nuovo incendio è divampato nell'Empolese Valdelsa. I Vigili del fuoco di Petrazzi, Empoli e Poggibonsi stanno intervenendo nel comune di Certaldo in Via Toscana per un vasto incendio di sterpaglie situate nelle vicinanze di abitazioni e di edifici industriali.

Sul posto anche AIB e Elicottero della Regione Toscana e Drago 124 del Reparto volo di Arezzo. I vigili del fuoco fanno sapere che alle 18 l'incendio è sotto controllo.