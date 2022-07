Incendio in appartamento, giovane e gatto salvi

I vigili del fuoco del distaccamento di Portoferraio sono intervenuti questa notte alle 4 nel comune di Portoferraio in località Alberto, per incendio in appartamento.

Nell'abitazione dormiva un ragazzo che è affidato ai sanitari del 118 per i controlli ma apparentemente in buone condizioni.

Presente nell'abitazione anche un gatto domestico trovato in buone condizioni. A seguito dei danni provocato dall'incendio, alcuni locali sono stati dichiarati inagibili.