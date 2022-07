Lavori di Terna, viabilità modificata a Scandicci

Lavori in corso di Terna in via delle Bagnese per l’interramento dell’elettrodotto Tavarnuzze-San Lorenzo a Greve; per consentire la realizzazione dell’intervento, nell’ultima settimana di luglio e nel mese di agosto 2022 sono previste modifiche alla viabilità, tra cui sensi unici alternati e deviazioni, a seconda dei diversi tratti di strada interessati; le varie disposizioni per il traffico vengono segnalate in loco con l’avanzare del cantiere.