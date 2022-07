Lupi Santa Croce in tv, accordo per le gare in differita di A2

E’ stato ratificato un accordo di collaborazione tra la società Kemas Lamipel S. Croce e Teletruria 2000 srl, emittente televisiva regionale con sede nell’aretino. Sul canale 16 del digitale terrestre, per la Toscana, e sul canale 88, per tutta l’Umbria, saranno visibili in differita le partite di A2 Credem Banca e della Del Monte Coppa Italia (sempre di A2). Gli orari di messa in onda saranno il lunedi in seconda serata, il martedì alle 16.00, il mercoledì mattina (orario di inizio da definire in base alla durata del match, con termine fissato per le ore 12.00). All’interno dei notiziari di Teletruria, e degli spazi informativi di approfondimento, andranno in onda le interviste realizzate dal corrispondente Maurizio Zini. Tutte le partite saranno comunque e sempre visibili nella sezione “on demand” sia del canale TV che del sito internet ufficiale: www.teletruria.it. Il progetto prevede che la collaborazione sia allargata e intensificata in un secondo momento.