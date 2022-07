Mamma in coma per 11 mesi, avviso di garanzia per 4 medici

Lesioni personali gravissime, accusa che ricade su un ginecologo dell'ospedale di Arezzo e tre medici dell'ospedale di Careggi. Il caso riguarda quello della 39enne aretina finita in coma alla 30esima settimana di gravidanza dopo un infarto.

Gli avvisi di chiusura indagini sono stati inviati ai 4 professionisti dopo che i periti chiamati dal pm avrebbero accertato che la donna avrebbe dovuto partorire prima per le gravi patologie al cuore di cui soffriva. A settembre la decisione del giudice sul rinvio a giudizio.

La donna è rimasta in coma 11 mesi prima del trasferimento a Inssbruck in un centro di eccellenza dove avvenne poi il risveglio. In soccorso della mamma anche Gianna Nannini, che aveva mandato un videomessaggio per risvegliare la fan di lungo corso.