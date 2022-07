Maria Elena Boschi e Italia Viva alle elezioni, incontro a Viareggio

Torna la politica negli appuntamenti de “Gli Incontri del Principe” sul palco di piazza Maria Luisa sul lungomare viareggino. La rassegna è organizzata dal Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Nel salotto curato dall’inviato de “Il Giornale” Stefano Zurlo sabato 30 luglio alle ore 21.15 arriva Maria Elena Boschi, capogruppo nella passata legislatura alla Camera di Italia Viva, già ministro per i rapporti col Parlamento nel governo Renzi e Sottosegretario di stato alla Presidenza del consiglio dei ministri con l’esecutivo diretto dal premier Gentiloni.

Siamo già in campagna elettorale in vista del voto delle politiche del 25 settembre, i partiti delineano le varie candidature e studiano le possibili alleanze e le strategie da adottare in una campagna elettorale che si farà anche nei luoghi di vacanza come Viareggio.

Da un’esponente di Italia Viva molto vicina a Matteo Renzi sabato sera si cercherà di capire come si collocherà il partito nello scacchiere delle alleanze. Con Maria Elena Boschi si parlerà anche del rapporto sempre travagliato tra politica e potere giudiziario. Proprio pochi giorni fa il padre dell’onorevole Boschi, Pier Luigi Boschi, è stato assolto con formula piena dal Tribunale di Arezzo nel processo per le consulenze d’oro alla ex Banca Etruria.

Una vicenda dolorosa per la famiglia Boschi, “un calvario durato sette anni” come ha avuto modo di sottolineare la

parlamentare. Che poi in sede di commento ha aggiunto. “Mio padre è innocente e lo sanno anche gli avversari politici che mi hanno chiesto le dimissioni per reati che mio padre non aveva fatto”.

Intanto il cartellone de “Gli Incontri del Principe” si arricchisce di nuovi appuntamenti. Venerdì 5 agosto (ore 21.15) sul palco di piazza Maria Luisa Stefano Zurlo intervisterà la senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè. Martedì 9 agosto, sempre alle 21.15, l’ospite sarà il Procuratore capo di Lucca dottor Domenico Manzione.

Come tutti gli appuntamenti de “Gli Incontri del Principe” l’ingresso è libero. Il talk show sarà in diretta sui canali social del Grand Hotel Principe di Piemonte.

Dopo l’incontro con Maria Elena Boschi il successivo appuntamento in cartellone è previsto martedì 2 agosto alle 21.15 con la partecipazione di Gemma Calabresi, vedova del commissario ucciso dai terroristi di sinistra a Milano.

Fonte: Ufficio Stampa