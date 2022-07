'Micio' Run, il memorial dei Boozefighters MC di Montelupo solidale con Astro

Ricordare un amico che non c'è più e fare beneficenza. Questo lo scopo della serata che il Boozefighters Motorcycle Club di Montelupo Fiorentino ha organizzato per questo sabato 30 luglio a Fibbiana. Parte del ricavato dell'evento 'Micio Memorial Run', in memoria del membro del club Marco Tenducci scomparso tre anni fa, sarà devoluto all'associazione Astro, la onlus di Empoli per il sostegno terapeutico e riabilitativo in oncologia.

Il gruppo di motociclisti, parte del club internazionale nato nel 1946, dopo un saluto al membro Tenducci detto "Micio", tornerà in sella da Firenze alla sede in via Urbania 10 a Fibbiana intorno alle 19, dove proseguirà il memorial. Prevista la partecipazione di assessori del Comune di Montelupo e di membri dell'associazione Astro, la serata si svolgerà nel segno del ricordo e della solidarietà, accompagnata da street food, drink e musica live.