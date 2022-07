'Notte Cubana', divieto di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro e in lattine

In occasione della "Notte Cubana 2022", parte del cartellone di eventi "Estate empolese" e organizzata dall'Associazione per il centro storico di Empoli per la serata di oggi, giovedì 28 luglio 2022 a partire dalle 18.30 con spettacoli dal vivo e stand enogastronomici, è stata emessa un'ordinanza, la numero 400 del 28 luglio 2022, che stabilisce il divieto di somministrazione e vendita di bevande contenute in bicchieri, bottiglie o confezioni in vetro e in lattine, dalle ore 18.30 di oggi alle ore 2 del 29 luglio 2022.

L'ordinanza, per motivi di tutela della sicurezza pubblica e di decoro urbano, ordina il divieto assoluto nell'area interessata dalla manifestazione (piazza della Vittoria, piazza Farinata degli Uberti, via Leonardo da Vinci, via G. Del Papa, piazzetta Madonna della quiete, piazzetta delle stoviglie, largo Gino Ragioneri, via C. Ridolfi): a i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non, compresi nell'area interessata dalla manifestazione , di vendere per asporto bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine, è consentita, nel rispetto delle norme e nella fascia oraria di apertura al pubblico dell’esercizio, la somministrazione di bevande in contenitori e bicchieri di vetro esclusivamente all’interno dei propri locali, ovvero potranno vendere per asporto le bevande previa spillatura o mescita in bicchieri di carta o plastica (i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto disposto e dovranno adottare le necessarie misure di informazione e di controllo); a tutti gli operatori partecipanti all’evento, in tutta l’area interessata dalla manifestazione, di somministrare bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine: la somministrazione dovrà avvenire utilizzando esclusivamente bicchieri di plastica leggera o carta; a i frequentatori dell'area dove si svolge la manifestazione, di introdurre cibi e bevande mantenuti in contenitori di vetro e lattine; a chiunque , di consumare bevande contenute in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine e di abbandonare i contenitori fuori dagli appositi raccoglitori.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa