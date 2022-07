Nuoto sincronizzato e artistico, per TNT Empoli una stagione di soddisfazioni

Appena conclusa un'altra stagione positiva per il T.N.T. Empoli, settore sincronizzato o artistico.

Al campionato italiano estivo della categoria Esordienti 'A', ultima competizione del 1921/22 presso la piscina comunale di Busto Arsizio, le atlete guidate dal tecnico Diletta Scudieri hanno presentato una convincente esibizione nella specialità 'Libero Combinato', centrando il 33° posto nelle eliminatorie con più di 54 punti. Le concorrenti biancazzurre - Agata Maccanti, Margherita Sani, Anita Fefè, Giorgia Centi, Rebecca Bagnoli (ciascuna del 2010) e Caterina Peruzzi (nata nel 2011) - hanno ribadito l'affiatamento e sono uscite contente dall'acqua, fiduciose in ulteriori progressi a breve termine. Le stesse sincronette si sono cimentate nella gara 'Obbligatori', in cui la miglior classificata della fase iniziale è stata Rebecca Bagnoli, seguita da Giorgia Centi, Agata Maccanti, Caterina Peruzzi, Margherita Sani e Anita Fefè.

Pure a Savona, nel campionato nazionale Assoluto estivo, Aurora Masiani ('06), portacolori di spicco della società presieduta da Giovanni Pistelli, si è piazzata 28 a nelle eliminatorie del 'Singolo' - libero, premiata da 76 punti abbondanti. Le prove più convincenti sono, comunque, scaturite ai campionati italiani Juniores estivi con la medesima Aurora Masiani, giunta 19 a con 74,5 punti nel 'Singolo' - libero. Invece, nel 'Doppio' - libero, assieme a Gemma Bagnoli ('05), ha chiuso 30 a sfiorando quota 72, con un incremento di circa 5 punti rispetto all'edizione precedente. Tra le 'Ragazze', quindi, prestazioni di rilievo per Matilde Filingeri ('07) e Giorgia Migliori ('08). Anche in ambito regionale, sono arrivati decorosi risultati nelle diverse rassegne agonistiche, nonostante tutti i nuotatori tesserati con il club di via delle Olimpiadi abbiano dovuto scavalcare, per mesi, molti ostacoli extra sportivi.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli