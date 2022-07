Nuova vita alle vecchie scarpe da ginnastica: la raccolta di ESO a Pontedera

Nei giorni scorsi, alla presenza del vicesindaco di Pontedera Alessandro Puccinelli e del Consigliere Comunale Emilio Montagnani, il Past President della ROUND Table 73 Pontedera, Michelangelo Pinsocchi, ha inaugurato il raccoglitore dell’associazione ESO insieme al Presidente del G. S. Bellaria Cappuccini, Cristian Martini.

Nell’ottica di un'economia circolare sarà possibile depositare nel raccoglitore le scarpe da tennis/ginnastica usate in modo che queste, una volta riciclate, possano dare vita a tappetini anti urto (usati per esempio nei parchi giochi o nei campi di atletica leggera). L'iniziativa in ottica Plastic Free è rivolta a tutti i cittadini di Pontedera che se vorranno potranno gettare le proprie vecchie scarpe nel raccoglitore posto nell'atrio della palestra situata all'interno del Centro Sportivo.

Ogni 60-70 paia di scarpe raccolte l'associazione Eso fornirà un metro quadrato di tappeto anti urto che verrà utilizzato per realizzare nuovi parchi giochi e campi di atletica leggera.