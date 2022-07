Picchiano 22enne dopo aver sfondato la porta di casa, arrestati a Castelfiorentino

Finiscono in manette due 19enni di Castelfiorentino dai carabinieri della locale stazione, ora sono ai domiciliari.

Nella mattina del 29 giugno scorso, un 22enne di Castelfiorentino aveva denunciato di aver subito, presso la propria abitazione, un’aggressione da parte di due coetanei che con violenti calci avevano danneggiato la porta dell’appartamento riuscendo ad aprirla e, una volta entrati, lo avevano aggredito con calci e pugni procurandogli "escoriazioni a livello frontale, degli avambracci, della scapola destra e dell’orecchio sinistro".

I carabinieri poi il 12 luglio scorso hanno in un primo momento denunciato in stato di libertà i due 19enni per violazione di domicilio, danneggiamento e lesioni personali aggravate ed il successivo 25 luglio, su conforme richiesta della Procura della Repubblica di Firenze che ha condiviso le prime risultanze investigative dalle quali sarebbero emersi dissidi per questioni sentimentali, l’Ufficio GIP ha emesso nei loro confronti un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.

Il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e l’effettiva responsabilità degli indagati sarà vagliata nel corso del successivo processo, non escludendosi ulteriori sviluppi investigativi e probatori anche in loro favore.