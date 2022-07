Piccoli borghi, nuovi appuntamenti nel Pisano

Nell’ambito degli appuntamenti pomeridiani di PICCOLI BORGHI: Un palcoscenico nella natura, una rassegna di spettacoli all'aria aperta per bambini e famiglie, organizzata dalla APS Phosphoros con il sostegno della Fondazione Pisa, sabato 30 luglio a Capannoli alle 18:30, con il patrocinio del Comune di Capannoli, presso il parco Giochi Lo Scarabocchio (in via Montale) andrà in scena ANIMALI ALLA RISCOSSA, di e con Marta Paganelli, la storia del gruppo di animali più creativo che c’è, che ci insegna come attraverso l’ingegno e il gioco si possano unire le forze e superare le avversità e le differenze.

Con il patrocinio del Comune di Terricciola, sabato 30 luglio alle ore 18:30 ai Giardini Pubblici (in via Roma) a Terricciola sarà la volta dello spettacolo IL GIOCO DELLA FATTORIA di Claudio Benvenuti e Marco Sacchetti, un’occasione divertente e ludica per far approcciare i più piccoli allo scorrere delle stagioni, per conoscere gli attrezzi di lavoro e comprendere concetti fondamentali per il contadino come la semina.

L'associazione Phosphoros in questa rassegna ha proposto spettacoli teatrali, nei giardini, nei parchi, in un contesto naturale, nei piccoli borghi, a Buti, Capannoli, Crespina Lorenzana e Terricciola, per mettere in relazione i più piccoli con la magia e la forza relazionale del teatro. L’offerta formativa va ad ampliare le proposte in matinée per le scuole dell’infanzia, in provincia di Pisa, una soluzione a “km 0” per permettere la fruizione degli spettacoli nei plessi scolastici, all’aperto, per stimolare i bambini alla fantasia e alla riflessione

Fonte: Ufficio Stampa