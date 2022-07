Prevenzione incendi boschivi, 286mila euro a Vicopisano

286.000 euro per una serie di interventi di prevenzione antincendio boschivo per il Comune di Vicopisano. È il risultato di 5 domande di aiuto, ritenute ammissibili dalla Regione e perciò finanziate, presentate dall'Amministrazione e dall'Ufficio Ambiente e Protezione Civile nell'ambito del PSR-Piano di Sviluppo Rurale, sotto misura 8.33, ovvero per interventi di prevenzione degli incendi boschivi.

"Le suddette domande ammesse per 286mila Euro - spiega il sindaco Matteo Ferrucci - fanno riferimento al piano specifico di prevenzione AIB-Antincendio Boschivo della Regione, condicio sine qua non per proporle, approvato nel 2020. Stanno, quindi, iniziando le varie linee di progettazione, portate avanti da tecnici forestali specializzati. Gli interventi che saranno attuati consistono, essenzialmente - continua il sindaco - nella realizzazione di fasce parafuoco di protezione delle strutture viarie e della viabilità post incendio, nel trattamento dei crinali, in operazioni selvicolturali e sui nodi idrici, ovvero dove convergono gli impluvi."

"Si tratta di attività - approfondisce l'assessora al Monte Pisano, Fabiola Franchi - che consistono, per la maggior parte, nel diradamento della vegetazione arborea e arbustiva, favorendo lo sviluppo di piante latifoglie, più resilienti al fuoco, che diminuiscono la massa vegetale più a rischio nella propagazione dell'incendio."

Tramite questi interventi, oltre a contenere il pericolo di estensione del rogo, si consente, fatto di importanza cruciale, alle squadre AIB e al personale a terra di potersi muovere più agilmente e in sicurezza nella dura fase di lotta attiva al fuoco, fino alla sua estinzione.