Rifiuti, da inizio anno a Scandicci 973 controlli e 49 sanzioni

Nei primi sei mesi del 2022 gli ispettori ambientali di Alia Servizi Ambientali Spa hanno effettuato 973 controlli nel territorio di Scandicci, con una media di oltre 162 interventi al mese. Nel corso dell’anno le sanzioni per illeciti amministrativi ambientali nel territorio comunale sono state 49, ovvero 30 verbali del personale di Alia per abbandono di rifiuti ed errati conferimenti, e 17 da parte degli agenti del Comando di Polizia Municipale di Scandicci, che in questo stesso periodo hanno anche proceduto per due veicoli abbandonati.

Per segnalazioni i cittadini possono chiamare i numeri 800.888.333 (rete fissa), 199.105.105 (rete mobile, 0571.1969333 (da reti fisse e mobili) dal lunedì al venerdì in orario 8,30-19,30 e il sabato 8,30-14,30, oppure scrivere dal portale di Alia Servizi Ambientali Spa www.aliaserviziambientali.it.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa