Riqualificazione dell'area di Sant'Orsola: la Metrocittà acquista tre magazzini

Il Consiglio della Città Metropolitana, su illustrazione e proposta del consigliere delegato alla Protezione civile ed Edilizia scolastica, ha approvato una delibera per l'acquisto di immobili da destinare all'artigianato artistico fiorentino-toscano nel quartiere di San Lorenzo, a Firenze, nell'area dell'ex convento di Sant'Orsola.

Come noto il quartiere di San Lorenzo, e in particolare il quadrilatero intorno all’Ex Convento di Sant’Orsola, è da parte della Città metropolitana e del Comune di Firenze al centro di un progetto di riqualificazione che prevede una serie di interventi riguardanti la sicurezza, la manutenzione delle sedi stradali, l’illuminazione, la mobilità, l’accessibilità e la reintroduzione di attività commerciali e artigianali “di qualità”.

Nel luglio 2021, con scadenza ad ottobre, è stato pubblicato un avviso per la raccolta di offerte per l’acquisto da parte della Città Metropolitana di fondi sfitti, da ristrutturare e dare in locazione, innanzi tutto per la realizzazione, esposizione, commercializzazione di prodotti dell’artigianato artistico fiorentino/toscano, e per la formazione professionale in bottega, stimolando così la rigenerazione economica, sociale, turistica e commerciale del quartiere.

Sono pervenute quattro offerte, di cui soltanto tre sono state ritenute, dall’ufficio tecnico della Direzione Patrimonio, idonee all’obiettivo. Si tratta di tre magazzini situati in via Guelfa, alcuni dei quali necessitano di interventi di adeguamento. La delibera approvata autorizza all'acquisto dei magazzini, rispettivamente di 75, 130 e 35 mq, per importi di euro 225.000,00; 360.000,00 e 95.000,00

Fonte: Città Metropolitana di Firenze