Rotaract Club Pontedera, Fadda lascia il timone alla presidente Giulia Manfredini

Sabato 23 luglio, presso San Ruffino Resort, si è svolto il Passaggio delle consegne del Rotaract Club di Pontedera. La presidente uscente Giulia Fadda ha riassunto gli obiettivi raggiunti dal club durante l'annata appena conclusa.

Il club infatti ha portato avanti vari service tradizionali, tra i quali quello della borsa di studio per il Liceo XXV Aprile di Pontedera. Dopo l'emergenza dovuta alla pandemia, è finalmente stato possibile organizzare dei caffè letterari tramite i quali è stata portata avanti una raccolta fondi per un totale di 500 euro. Grazie a questa raccolta sono stati premiati i 3 ragazzi più meritevoli delle classi quarte del Liceo. Tramite il service Back To Life invece, il Rotaract Club di Pontedera ha contribuito a sostenere l'associazione Non Più Sola. Grazie al ricavato economico è stato possibile acquistare e distribuire turbanti e parrucche per le donne che affrontano una malattia e non possono permettersi di acquistare tali materiali. Un'altra parte del ricavato, contribuirà a riordinare il reparto oncologico dell'ospedale di Pontedera. Tramite il supporto del Rotary Club Pontedera e del premio distrettuale ricevuto, il Rotaract Club Pontedera ha raccolto circa 10000 euro. Questo ha reso possibile l'acquisto di 3 poltrone per chemioterapia e un carrello per le medicazioni. Il service è stato un grande traguardo per il Club anche grazie all'opera divulgativa del distretto 2120 che lo ha lanciato, promuovendo la raccolta di capelli. Grazie all'aiuto della rete di parrucchieri che si è creata, sono state raccolte 50 trecce.

Giulia Manfredini, la presidente del Rotaract Club di Pontedera per l'a.r. 2022/2023, ha poi ringraziato il Rotary Club Pontedera per il supporto e la presidente uscente per aver fatto emergere il club a livello distrettuale e nazionale. Giulia ha così proceduto alla spillatura dei nuovi membri del consiglio direttivo.

Fonte: Rotaract Club di Pontedera