Rotatoria sull'Elsa, approvato schema di programma tra Certaldo, San Gimignano e Gambassi

Su proposta del consigliere delegato alla Viabilità Giacomo Cucini, il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato all'unanimità lo schema di un accordo di programma della Metrocittà con il Comune di San Gimignano, la Regione Toscana, la Provincia di Siena, i Comuni di Certaldo e Gambassi Terme per la realizzazione della rotatoria in riva sinistra del fiume Elsa all'intersezione tra la Sp 64 e la Sp 1.

Il progetto definitivo ha un costo complessivo di euro 850.000,00, finanziato per 425.000,00 dalla Regione Toscana. Il restante cofinanziamento, di euro 425.000,00, è ripartito ripartito tra Province e Comuni secondo il criterio dell'equilibrio di interesse in relazione alla categoria amministrativa delle strade che confluiscono nella nuova rotatoria.

Quindi: Regione Toscana 50,00%, euro 425.000,00; Città Metropolitana di Firenze, 26,67% e cioè 226.695,00; Provincia di Siena 13,33 per cento pari a 113.305,00; Comune di San Gimignano,3,34%: euro 28.390,00; Comune di Certaldo, 3,33%, quidni 28.305,00; Comune di Gambassi Terme, 3,33% pari a 28.305,00 euro. Totale 850.000,00

Con l'approvazione dello schema di accordo di programma si disciplinano le modalità di erogazione alla stazione appaltante delle risorse regionali stanziate come contributo straordinario e delle altre risorse stanziate dagli altri Enti finanziatori; Le risorse regionali pari ad euro 425.000,00 sono trasferite alla Metrocittà come segue:

200.000,00 nel 2022, a seguito della consegna dei lavori;

225.000,00 nel 2023, e specificatamente l'80% pari ad 180.000,00 euro alla realizzazione del 50% dell'opera (euro 425.000,00), il restante 20% pari a 45.000,00 a seguito della rendicontazione finale e del certificato di regolare esecuzione o collaudo dell'opera.

Le risorse non regionali sono erogate alla Stazione appaltante da parte di ciascun ente finanziatore secondo le seguenti modalità:

la quota della Provincia di Siena pari a complessivi 113.305,00 sarà erogata per il 60% alla consegna dei lavori, previa comunicazione dell'aggiudicazione definitiva dei lavori ed al netto del ribasso d'asta ed il 30% alla fine dei lavori ed il restante 10% all'avvenuto collaudo dell'opera;

- la quota del Comune di San Gimignano pari a complessivi 28.390,00 sarà erogata per il 60% alla consegna dei lavori, previa comunicazione dell'aggiudicazione definitiva dei lavori ed al netto del ribasso d'asta ed il 30% alla fine dei lavori ed il restante 10% all'avvenuto collaudo dell'opera;

- la quota del Comune di Certaldo pari a complessivi euro 28.305,00 sarà erogata per il 60% alla consegna dei lavori, previa comunicazione dell'aggiudicazione definitiva dei lavori ed al netto del ribasso d'asta ed il 30% alla fine dei lavori ed il restante 10% all'avvenuto collaudo dell'opera;

- la quota del Comune di Gambassi Terme pari a complessivi 28.305,00 sarà erogata per il 60% alla consegna dei lavori, previa comunicazione dell'aggiudicazione definitiva dei lavori ed al netto del ribasso d'asta ed il 30% alla fine dei lavori ed il restante 10% all'avvenuto collaudo dell'opera.