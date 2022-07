Rotatorie nel Chianti, accordo per Greve, San Casciano e Bagno a Ripoli

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze, su proposta del consigliere delegato alla Mobilità, ha approvato all'unanimità una serie di accordi tra Metrocittà e Comuni del Chianti (Greve, San Casciano e Bagno a Ripoli) per la progettazione di rotatorie. I Comuni si impegnano ad affidare, entro il 31 dicembre 2022, gli incarichi della progettazione definitiva e esecutiva della rotatorie.

Con il Comune di Greve in Chianti l'accordo per la definizione dei rapporti inerenti la progettazione e realizzazione della rotatoria in località Poggensi in corrispondenza dell’intersezione Sr 222 “Chiantigiana” al km 13+900 e la Sp 119 “Del Palagione”. Il costo complessivo della progettazione e realizzazione è stimato in € 150.000,00 ed è a carico della Città Metropolitana di Firenze. La Città Metropolitana di Firenze si impegna a corrispondere al Comune 150.000,00 di cui: 20.000,00 entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo; 40.000,00 all’aggiudicazione definitiva; 40.000,00 al raggiungimento del 50% dei lavori; 50.000,00 (cinquantamila/00) all’emissione del conto finale.

Con il Comune di San Casciano vengono invece definiti i rapporti inerenti la progettazione e realizzazione di un percorso pedonale sulla Sp 93 “Certaldese I” dal km 3 +250 al km 3+550.

Il Comune di San Casciano si impegna ad affidare entro il 31.12.2022 l’incarico della progettazione definitiva e esecutiva del “percorso pedonale”. Il costo complessivo della progettazione e realizzazione è stimato in 320.000,00 euro ed è a carico della Città Metropolitana di Firenze che li corrisponderà al Comune nel modo seguente: 40.000,00 alla stipula dell’approvazione dell’accordo; 120.000,00 euro all’aggiudicazione definitiva (2023); 120.000,00 al raggiungimento del 50 % dei lavori; la restate parte entro 60 giorni dall’emissione del collaudo o Cre.

L'accordo con il Comune di Bagno a Ripoli riguarda la progettazione di un marciapiede sulla Sp 1 “di San Donato” in località Meoste - La Fonte.

Il costo complessivo della progettazione è stimato in 40.000,00 euro ed è a carico della Città Metropolitana di Firenze. La Città Metropolitana di Firenze si impegna a corrispondere al Comune di Bagno a Ripoli 40.000,00 entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo.

Un secondo accordo con il Comune di San Casciano riguarda la progettazione e realizzazione di un marciapiede-area di sosta sulla Sp 93 “Certaldese I”, in località Ponte Rotto, dal km 2+730 al km 2+950. In questo caso il Comune si impegna ad affidare, entro il 30 settembre 2022, l’incarico della progettazione definitiva e esecutiva del “marciapiede”.

Il costo complessivo della progettazione e realizzazione è stimato in 180.000,00 euro ed è a carico della Città Metropolitana di Firenze che si impegna a corrisponderli al Comune di San Casciano così: 36.000,00 alla stipula dell’approvazione dell’accordo; 65.000,00 all’aggiudicazione definitiva; altri 65.000,00 al raggiungimento del 50% dei lavori; la restate parte entro 60 giorni dall’emissione del Collaudo o Cre.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze