Rsu Celine Production, i risultati della Filctem Cgil

Ieri si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie alla Celine Production di Radda in Chianti, nota griffe produttrice di articoli in pelle che fa parte del gruppo LVMH (Louis Vuitton), una realtà produttiva completamente cambiata rispetto alla tornata elettorale precedente del 2019, con un numero di dipendenti più che raddoppiato, in parte alle prime esperienze lavorative, e tante figure professionali nuove.

“Questa volta si dovevano eleggere 6 delegati sindacali, il doppio della volta scorsa, - spiega la Segretaria Generale della Filctem Cgil senese Luisella Brivio - e noi ci siamo presentati con una compagine completamente rinnovata. Il primo dei nostri candidati eletti ha ottenuto ben 33 preferenze, un numero veramente elevato, tanto che ha superato di ben il 50% i voti raccolti dal primo candidato eletto dell’altra sigla. Tra le due organizzazioni sindacali che si sono presentate alle urne c’è stato comunque un vero e proprio testa a testa, tanto che nonostante lo scostamento finale abbia leggermente favorito una delle due liste nell’assegnazione dei seggi si è raggiunta la parità, consegnando 3 delegati sindacali ad ogni sigla”.

“Un sentito ringraziamento va a coloro che ci hanno votato, ma soprattutto a tutte le candidate e candidati Filctem Cgil che si sono messi in gioco, - sottolinea la Segretaria - anche espressione di giovani capacità e nuove competenze; ciò testimonia, insieme all’alta affluenza al voto, come l’importanza dell’impegno sindacale in un’azienda al fianco dei lavoratori sia ben compresa da tutte le generazioni”.

Fonte: Cgil Siena - Ufficio stampa