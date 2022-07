Scontro frontale sulla strada statale 62 “Della Cisa”, a Villafranca in Lunigiana. A causa del brutto incidente, avvenuto al km 20, la strada è stata chiusa temporaneamente al traffico. Ancora in corso di accertamento le cause dell'incidente che ha coinvolto due veicoli. Sul posto è presente il personale di Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.