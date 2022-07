Scuole, musei e biblioteca: nuovi fondi dall'assestamento al bilancio di Empoli

Nuove variazione di bilancio per sostenere ulteriori interventi di manutenzione relativi a parchi e viabilità, per realizzare nuove opere e progettazioni, ma anche per far fronte alle maggiori spese derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali da costruzione che ha messo di fronte le amministrazioni a spese impreviste e sostanziose. Nel corso della seduta che si è svolta nella serata di ieri, mercoledì 27 luglio 2022, il Consiglio comunale di Empoli ha approvato le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione 2022-24 e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 267/2000, a maggioranza con i voti favorevoli dei gruppi Pd e Questa è Empoli e contrari di Lega Salvini Empoli e Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli, astenuti Buongiorno Empoli - Fabrica Comune e M5S. Un'azione significativa che permette alla città di andare avanti sul piano delle riqualificazioni e dello sviluppo di cantieri e servizi e al Comune di far fronte all'aumento di costi anche legato alle utenze.

Guardando agli investimenti, 100mila euro di avanzo di bilancio sono stati destinati a interventi di riqualificazione di aree giochi cittadine, spazi di socializzazione e divertimento per i più piccoli ma anche per gli adulti. Attenzione anche alle scuole, in particolare alla scuola di Marcignana, inaugurata nel marzo 2022, per la quale sono stati destinati 40mila euro necessari alla realizzazione del giardino, e ai servizi, vedi la biblioteca comunale Renato Fucini: 83mila euro sono stati destinati infatti all'acquisto di arredi e attrezzature per la nuova ala. Un passaggio funzionale all'apertura al pubblico della struttura, oggetto di un importantissimo intervento di restauro.

Da segnalare, fra le altre, anche risorse per 30mila euro, riservate all'organizzazione della Mostra del Vetro in occasione dell'Anno internazionale del Vetro, il 2022, stabilito dall'assemblea generale delle Nazioni unite: l'amministrazione, cogliendo questa opportunità di respiro mondiale e ribadendo il legame del territorio con un materiale protagonista della tradizione produttiva e artistica della città, ha condiviso l'idea con la direttrice del sistema Empoli Musei, Cristina Gelli, e fra il 2022 e il 2023, aprirà le porte una mostra sul vetro, interamente finanziata con risorse comunali.

Infine, grazie al fondo spese non utilizzato per l'acquisto all'asta del cosiddetto Ecomostro di Ponte a Elsa, al centro del progetto di riqualificazione EcoPark, l'amministrazione, oltre a integrare le somme necessarie allo stesso intervento di riqualificazione, potrà procedere alla progettazione di Porta Pisana (40mila euro) e all'integrazione dell'intervento di recupero dell'ex Convitto (60mila euro). Integrazione quest'ultima dovuta al previsto incremento dei prezzi dei materiali necessari per il cantiere.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa