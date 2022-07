Tecnici e-bike aggrediti alle Cascine, Filt Cgil chiede maggiore sicurezza

Nella giornata di ieri due tecnici di Ride Move, appalto della manutenzione delle e-bike a noleggio, sono stati aggrediti all'interno del parco delle Cascine di Firenze.

A renderlo noto è stata la Filt Cgil, che in un comunicato "oltre a condannare fermamente l'accaduto e a stringersi intorno ai ragazzi coinvolti offrendo loro tutto il supporto possibile, ribadisce da tempo quanto siano esposti i lavoratori dei trasporti anche a rischi di questo genere e chiede, oltre ad un maggior presidio delle forze dell'ordine in determinate zone della città ed in determinati orari ad alto rischio, che sia avviata una discussione finalizzata a trovare contromisure efficaci per la tutela della salute e la sicurezza di chi spesso si trova a svolgere le proprie mansioni in solitario su strada".