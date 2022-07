Tentano il furto in pelletteria a Montespertoli ma vanno via a mani vuote

I carabinieri di Scandicci e di Montespertoli sono intervenuti stanotte presso una pelletteria in via Bonsarto a Montespertoli per un furto di borse griffate. I soliti ignoti hanno sfondato il cancello d’ingresso e per ritardare eventuali interventi delle forze dell'ordine hanno bloccato la strada provinciale via Virginio, all’altezza delle località Baccaiano e Ginestra Fiorentina, con quattro veicoli provento di furto.

Dal controllo eseguito dal proprietario, non risulta essere stato rubato nulla, poiché la merce era stata già consegnata da alcuni giorni ai committenti. I malfattori sono fuggiti a bordo di alcuni veicoli, facendo perdere le loro tracce.