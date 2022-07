Torna a splendere la Terrazza Vasariana sull'Arno: completato il restauro

Riapre la Terrazza Vasariana sull’Arno dopo il completo restauro che restituisce a fiorentini e visitatori uno spettacolo recuperato su Ponte Vecchio e Oltrarno. Da oggi, in anticipo sui tempi previsti, torna accessibile al pubblico nel suo originario splendore grazie a un intervento da 300mila euro che ha riguardato sia il consolidamento strutturale che il recupero degli elementi architettonici. Alla riapertura erano presenti questa mattina la vicesindaca e assessora alla Cultura e l’assessora ai Lavori pubblici.

Come spiegato dalle assessore, l’esposizione agli agenti atmosferici aveva causato il progressivo deterioramento di una delle terrazze più belle e panoramiche di Firenze: è stato quindi necessario intervenire per restituire ai cittadini questo patrimonio storico e artistico con la sua vista mozzafiato. Si tratta di azioni di recupero e valorizzazione che i Servizi tecnici del Comune stanno portando avanti a pieno ritmo sul patrimonio culturale per consolidare e riportare all'originario splendore tanti monumenti cittadini.

I lavori erano partiti il 9 maggio scorso e si sono conclusi in anticipo su quanto programmato, riaprendo al pubblico la terrazza vasariana e il Lungarno Anna Maria Luisa dei Medici; mentre il cantiere nella parte inferiore per il completamento della facciata si concluderà entro settembre. Il progetto ha riguardato sia il restauro degli elementi lapidei che compongono la balaustra (colonnini e cimasa), i marcapiani esterni, le mensole che sorreggono le volte, gli intonaci di tutto il tratto interessato dalla balaustrata, e infine il consolidamento strutturale finalizzato a bloccare il fenomeno di rotazione verso l’esterno della terrazza con presenza di vaste fratture nella zona di contatto tra le volte e il muro dell’argine. L’intervento ha previsto la rimozione della vegetazione infestante e le successive operazioni di pulitura a mano e con impacchi chimici. Dove necessario sono state effettuate stuccature e sigillature, oltre al consolidamento della muratura. Per il consolidamento strutturale è stato necessario rimuovere la pavimentazione in pietra della terrazza e del piccolo marciapiede fino alla carreggiata e il consolidamento del sottofondo e del massetto. A intervento eseguito è stato poi riposizionato il lastrico originale. Le finestre sotto le volte sono state dotate di nuove reti antivolatile.

In occasione dei lavori sulla terrazza è stato eseguito un intervento di ripristino puntuale della pavimentazione stradale in pietra del tratto del lungarno adiacente alla terrazza.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa