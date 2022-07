Trattore in fiamme a Monsummano, salvato deposito di legna e fieno

I vigili del fuoco del distaccamento di Montecatini Terme, sono intervenuti questa mattina alle 5:30 a Monsummano Terme, in via del Porto, per l'incendio di un trattore, posteggiato all'interno di un'azienda agricola a conduzione familiare che produce legna da ardere. Ad andare a fuoco l'intero trattore e parte della rimessa dove vi era posteggiato, l'intervento tempestivo della squadra di Montecatini ha permesso di fermare le fiamme ed evitare che si espandessero al vicino deposito di legna e fieno.