Trovati 5 kg di hashish in un cantiere edile di Scandicci

I carabinieri di Scandicci, nell’ambito di servizi svolti per prevenire e reprimere i reati in materia di sostanze stupefacenti nel centro cittadino, hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà, per detenzione ai fini di spaccio, di un 22enne del luogo trovato in possesso di 37,5 grammi di marijuana, con conseguente sequestro dello stupefacente, nonché al rinvenimento e sequestro a carico di ignoti di circa kg. 5,5 di hashish all’interno di un cantiere edile in dismissione.