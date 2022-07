Viola ripetutamente le disposizioni del giudice, arrestato 43enne

Per svariati episodi di violenza in centro storico a Lucca era stato denunciato per rissa oltre che arrestato per violazione della sorveglianza speciale (era fuori di casa oltre l'orario consentito). La polizia ha di nuovo arrestato un 43enne italiano per essere evaso dai domiciliari nel pomeriggio di oggi. Alla vista delle volanti della questura ha tentato di rientrare in casa di corsa ma è stato inseguito e rintracciato.

Un 20enne italiano invece è stato arrestato per tentato furto. Era stato raggiunto da un avviso orale del Questore di Lucca perché, nonostante la giovane età aveva precedenti di polizia. Da maggio beneficiava della messa alla prova presso i servizi sociali.

Ieri sera intorno alla mezzanotte è stato sorpreso dalle volanti mentre era intento a rubare una bicicletta forzando la catena con cui era legata, con un mattone. Non ha opposto resistenza e ha ammesso che aveva bisogno di un mezzo per tornare a casa.

Così, il ragazzo di 20 anni, italiano, è stato arrestato in flagranza del reato di tentato furto e giudicato con rito direttissimo.