Aggredisce automobilista con uno sfollagente, denunciato 28enne a Firenze

Ieri mattina a Firenze, in via Sestese, un 28enne fiorentino è stato denunciato per lesioni aggravate, porto ingiustificato di oggetti atti a offendere, danneggiamento aggravato, resistenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. L’uomo, infatti, ha minacciato un'automobilista e colpito con uno sfollagente il passeggero e la vettura.

Le violenze sarebbero state scatenate da una manovra avventata: per reazione una donna al volante di un'auto, che aveva al suo fianco il 28enne, avrebbe superato e tagliato la strada a un'altra vettura, una cabriolet. Il giovane sarebbe sceso e avrebbe aggredito la conducente dell'altra auto, una marescialla della guardia di finanza, che ripartendo lo avrebbe urtato con lo specchietto. Il 28enne è risalito sull'auto ed è ripartito, per superare e bloccare ancora l'altra vettura.

Questa volta il ragazzo impugnando uno sfollagente telescopico di metallo si sarebbe scagliato sulla cabriolet. Nonostante la marescialla gli avesse intimato di fermarsi, l’uomo avrebbe assestato diversi colpi sul cofano, sul parabrezza e su uno dei finestrini posteriori del mezzo mandandolo in frantumi. Il 28enne, infine, avrebbe aggredito anche il passeggero che nel frattempo era sceso dall'auto, ferendolo alla testa e a un braccio. A fermare la furia dell’automobilista sono stati alcuni passanti, che hanno chiamato il 112 Nue e il 118.