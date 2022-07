Associazione Nazionale Carabinieri, nuova vettura a Montespertoli

Giovedì 28 luglio, a Montespertoli è stata inaugurata la nuova autovettura dell'Associazione Nazionale Carabinieri. All'inaugurazione, che si è tenuta nella piazza del Popolo davanti al Municipio, erano presenti oltre gli appartenenti della ANC: Ispettore Regionale - Gen. Div. Luigi Nardini, il Presidente della Sezione - Aps q.s. Gabriele Mariano e volontari del Nucleo, il Sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini, Assessori della Giunta Comunale, il Comandante della Polizia Municipale Isp. Alessandro Migliorini e militari della locale Stazione Carabinieri. Il veicolo sarà utile all'Associazione per fornire un servizio più qualificato alla cittadinanza e dare un supporto importante alle Istituzioni e alle Forze di Polizia locali.

L'inaugurazione arriva in un periodo difficile per tutti, dove tutte le Associazioni di Volontariato hanno dovuto accentuare ancora di più le proprie attività a sostegno del territorio. Il primo ringraziamento va a tutti i soci del sodalizio ANC, i quali ogni giorno e ancor più in questi mesi di dura prova a causa dell'emergenza sanitaria, con zelo e abnegazione si sono sempre resi disponibili ad aiutare la cittadinanza nei più disparati servizi. Noi continueremo ad impegnarci per dare il nostro contributo come sempre abbiamo fatto nella lunga storia della nostra Associazione, il commento del Presidente della Sezione ANC Gabriele Mariano.