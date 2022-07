Nuovo incendio in provincia di Firenze. I vigili del fuoco stanno intervenendo a Candeli, nel comune di Bagno a Ripoli, sulla SP 34 per un incendio di baracca e della sterpaglia.

In supporto dalla sede centrale inviata un'autobotte e un mezzo fuoristrada. L'intervento è in corso. Sul posto polizia municipale per la viabilità.