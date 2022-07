"Bonafè, Fossi e Gianassi candidati per il Pd": la richiesta Dem da Firenze

Le Direzioni Cittadina e Metropolitana del PD Firenze si sono riunite – nel tardo pomeriggio e nella serata di ieri, 28 luglio – per dare seguito alla richiesta della Segreteria Nazionale di procedere alla individuazione di candidature espressione dei territori, che fossero altresì in grado di rafforzare la proposta politica del Partito Democratico.

Le due Direzioni hanno approvato – all’unanimità dei presenti – le relazioni dei due Segretari, Andrea Ceccarelli, per la Città di Firenze, e Monica Marini, per la Federazione Metropolitana di Firenze. Con i due documenti approvati, il PD fiorentino propone e chiede di candidare la Segretaria Regionale del PD Toscano, Simona Bonafè, e – in rappresentanza del territorio e delle ottime esperienze amministrative – l’Assessore al Comune di Firenze, Federico Gianassi, e il Sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi.

“Si tratta – hanno detto i due Segretari PD di Firenze, Monica Marini e Andrea Ceccarelli – di un’opportunità molto importante per la quale ringraziamo il Segretario Nazionale: le Federazioni locali hanno potuto esprimere le proposte di candidatura e, per quanto ci riguarda, abbiamo cercato di individuare profili di competenza, serietà, impegno e, come è ovvio, di ampia condivisione non solo all’interno del Partito”.

“Ai Parlamentari uscenti – hanno continuato Marini e Ceccarelli – va il nostro ringraziamento per l’impegno di questi anni, con la convinzione che la Segreteria Nazionale saprà di nuovo valorizzare, di concerto con le Capigruppo alla Camera e al Senato, queste preziose esperienze”.

“Ai candidati – hanno concluso i due Segretari – va il nostro augurio di buon lavoro, che vogliamo estendere a tutta la comunità democratica: ci attende una campagna elettorale sicuramente difficile ed impegnativa, starà a noi essere presenti ovunque, sul territorio, sui media, sui social network, con le nostre proposte e le nostre idee, le uniche – riteniamo - in grado di garantire un futuro di sviluppo democratico e civile per il nostro Paese”.

In allegato, i documenti approvati dalla Direzione Cittadina PD Firenze e dalla Direzione Metropolitana PD Firenze.

Fonte: Pd Firenze - Pd Metropolitano Firenze