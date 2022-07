Chiusura 429 a Certaldo, Gandola (FI): "Nessuno cerca i responsabili"

“L'ennesima chiusura della variante alla 429 a Certaldo è la nuova dimostrazione di una strada realizzata con canoni non all'altezza dell'attuale traffico veicolare e di una manutenzione successiva che lascia essa stessa perplessi. Possibile che nessuno cerchi i responsabili?” - così si esprime Paolo Gandola, Consigliere metropolitano di Forza Italia Centrodestra per il cambiamento commentando la notizia della chiusura della 429 in località Certaldo.

“Il territorio aspetta risposte da molti anni, risposte non arrivano e progetti ancora lunghi. Nel mentre, però, le manutenzioni e i rattoppi non migliorano la situazione, anzi, sembrano soldi spesi per durare poco, troppo poco. Abbiamo letto di una relazione che pone in discussione le modalità di installazione dei giunti stradali dell'arteria, possibile che non sia realizzabile un'azione di responsabilità nei confronti di chi dovrebbe controllare che tutto sia realizzato a regola d'arte e secondo i massimi standard di qualità e sicurezza? E' mai possibile che in primis i nostri amministratori si trincerino sempre dietro a dei commenti di facciata, senza mai parlare apertamente della necessità di fare piena luce sulle eventuali responsabilità di questi problemi, che si ripercuotono necessariamente su migliaia di cittadini? E' mai possibile che l'unica strada percorribile, questa volta in senso figurato, sia quella di dover spendere altri soldi pubblici per risistemare quello che sarebbe dovuto essere realizzato per durare nel tempo?

Io, in questi mesi, dichiara ancora Gandola, da Consigliere metropolitano ho fatto tutto quanto nelle mie possibilità per tenere alta l'attenzione sul tema e soprattutto affinchè qualcuno si prendesse le proprie responsabilità. Oggi, in attesa della mia decadenza dalla carica di Consigliere (dovute alle dimissioni del Sindaco Fossi a Campi Bisenzio, che fa decadere tutto il Consiglio comunale e, quindi, anche il mio ruolo metropolitano), posso comunque dire che insieme al Gruppo di Forza Italia dell'Empolese Valdelsa e con l'aiuto prezioso del nostro vice coordinatore Filippo Ciampolini, terremo alta la guardia su questo tema, almeno sino a quando il territorio avrà, finalmente, l'arteria che merita. E c'è da scommetterci ci vorrà ancora tanto, troppo tempo”

Fonte: Ufficio Stampa