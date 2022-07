Cinema all'aperto a Empoli, si parte da Pagnana

Da agosto a settembre 2022, si torna a sognare sotto le stelle con la rassegna cinematografica all’aperto per tutte l’età. L’estate empolese continua con il cinema sotto le stelle, a ingresso gratuito, al Parco Mariambini e nei giardini delle frazioni. La rassegna, realizzata dal Comune di Empoli in collaborazione con l’associazione di promozione culturale Arci Empolese Valdelsa, è una grande possibilità per chi resta in città, di godersi il grande schermo, immersi nelle aree verdi.

Si comincia da Pagnana, alle 21.30, lunedì primo agosto, con il film Piuma (regia di Rooan Johnson, commedia), zona verde adiacente Piazza Arno. La programmazione prosegue: venerdì 5 agosto, Dolittle (regia di Stephen Gaghan; commedia, fantastico) al Parco Mariambini; lunedì 8 agosto, La forma dell’acqua (regia di Guillermo del Toro; fantastico, sentimentale, drammatico) al Parco Mariambini; venerdì 12 agosto, L’uomo in più (regia di Paolo Sorrentino, drammatico) al Parco Mariambini; mercoledì 17 agosto, Il viaggio di Yao (regia di Philippe Gadeau, commedia) al Parco Mariambini; venerdì 19 agosto, Capitan Mutanda (regia David Soren, animazione) al Parco Mariambini; lunedì 22 agosto, Il complicato mondo di Nathalie (regia di David e Stephane FoenKinos, commedia, drammatico) al Parco Mariambini; lunedì 29 agosto, a Monterappoli, Berlinguer ti voglio bene (regia di Giuseppe Bertolucci, commedia, grottesco) nel giardino dell'ex asilo comunale di Monterappoli, via Salaiola; mercoledì 31 agosto, Come un gatto in tangenziale - Ritorno A Coccia di Morto (regia di Riccardo Milami, commedia) al circolo S. Andrea; venerdì 2 settembre, Tutta la vita davanti (regia di Paolo Virzì, commedia), al circolo Arci Cascine.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa