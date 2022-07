Cinema all'aperto a Vinci, i grandi successi in centro e nelle frazioni

Il grande schermo si trasferisce all'aperto, i film si guardano sotto le stelle. E' Cinema d'Estate la rassegna cinematografica promossa da Comune di Vinci in collaborazione con Cineclub 24 e La casa del popolo di Vinci, che anima Vinci e le sue frazioni per tutto il mese di agosto con proiezioni a ingresso gratuito in piazze e altri luoghi open air (inizio spettacoli ore 21.30).

Il cartellone prevede pellicole di animazione, classici, successi imperdibili delle passate stagioni, nuove uscite.

A Sovigliana, a Villa Reghini (Piazza della Pace, 1), martedì 2 agosto “Rocket man”, mercoledì 3 agosto “Spirit Il ribelle”, giovedì 4 agosto “La famiglia Belier”. A Vinci l'arena estiva è allestita in piazza Carlo Pedrettri e gli appuntamenti sono previsti lunedì 8 agosto con “Bohemian Rapsody” e martedì 9 agosto con “Croods”. Ad Apparita, al Circolo Apparita (Via Martello, 35), lunedì 22 agosto sarà trasmesso “Figli”, mentre martedì 9 agosto “Coco”, a Vitolini, in piazza Mazzinghi giovedì 25 agosto sarà la volta de “Il regno” e a Cipressi Dianella (via Dianella), sabato 27 agosto la rassegna si concluderà con “Un’ottima annata”.

“Il cinema all'aperto è un appuntamento tradizionale del cartellone estivo che anche quest'anno ci accompagnerà nelle serate di agosto, con film adatti a tutte le età e a tutti gusti” commenta Sara Iallorenzi, vicesindaco e assessore alla Cultura di Vinci. “Sarà l'occasione per vedere pellicole che si sono perse nella stagione invernale o le novità e per passare momenti spensierati, in compagnia”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa