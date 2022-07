Concerti rovesciati in giardini segreti: a Vinci arrivano i canti delle 'MiLi MiLi'

Con l'estate sono tornati i Concerti rovesciati, cinque concerti al tramonto dedicati alla musica di tradizione orale, in cinque "giardini segreti" (la cui ubicazione sarà comunicata al momento della prenotazione) sparsi tra le province di Pisa e Firenze.

Martedì 2 agosto, alle 19, il terzo appuntamento della rassegna, sulle colline di Vinci, vede protagoniste le MiLi MiLi, duo formato da Susa Zamberlan e Cristina Fedrizzi, con il loro Canti e conti di terra e di mare, un viaggio musicale fra canti, ballate, melodie e serenate che attingono a diverse culture popolari, e qua e là una poesia, incontrata strada facendo. Un concerto fatto di sole voci, sconfinando di Paese in Paese, dove canti della tradizione toscana, laziale, rom, ebraica, bulgara, sarda, slava, greca, corsa, celtica, siciliana s’incontrano con versi di Neruda, Szymborska, Garcia Lorca, Pasolini, Pessoa, Hastings, Garcia Marquez, creando un dialogo fecondo tra lingue e musiche, parlate popolari e linguaggi aulici, natura e cultura.

Entara libera, uscita a offerta. La prenotazione è obbligatoria, i posti limitati. Info e prenotazioni: info@cantorovesciato.it mob. 349 8163917

L'iniziativa è promossa dall'associazione Canto rovesciato, attiva nel campo della musica popolare in stretto contatto con la natura: i concerti rovesciati proseguono il 25 agosto vicino a Empoli con Marylin Tucker e Paul Wilson, direttamente dal Devon (Inghilterra), per un tuffo nella musica folk inglese, e il 7 settembre, in un giardino di Casciana Terme, con i Kalò Taxìdi e il loro repertorio greco e mediterraneo. Fra le proposte estive dell'associazione troviamo anche gli aperitrekking, formula che unisce musica, passeggiate in natura e brindisi conviviali, e alcuni seminari intensivi di più giorni, dedicati al canto popolare e aperti a tutti, in luoghi suggestivi fra montagne, mare e colline. Tutte le attività e le proposte di Canto rovesciato su www.cantorovesciato.it

Fonte: Canto rovesciato