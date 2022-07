Concorsi pubblici nell'Unione Valdera, 4 posti come tecnici e amministrativi

Un’ottima opportunità per chi è alla ricerca di lavoro, ma anche per chi intende misurarsi con un’esperienza all’interno di un ente pubblico.

L’Unione Valdera ha bandito due concorsi pubblici per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 4 posti di Istruttore Tecnico categoria “C” e di due posti di istruttore amministrativo categoria “C”.

Nel bando del primo concorso si ricercano profili tecnici da inserire nell’organico (uno per ogni ente) del Comune di Buti, del Comune di Palaia, del Comune di Calcinaia e del Comune di Chianni. Tra i requisiti necessari per partecipare alla selezione quello di essere in possesso di diplomi specifici come geometri, periti edili o titoli equipollenti.

Nel bando del secondo concorso si ricercano profili tecnici da inserire nell’organico (uno per ogni ente) del Comune di Capannoli e dell’Unione Valdera. Per partecipare alla selezione in questo caso è sufficiente essere in possesso di un diploma generico senza alcune specifiche. Tra i requisiti necessari per partecipare alla selezione quello di essere in possesso di diplomi specifici come geometri, periti edili o titoli equipollenti.

Le domande per partecipare alle prove concorsuali devono essere presentate in modalità telematica entro le 12.59 del 31 Agosto 2022.

Fonte: Unione Valdera