Convocato Consiglio comunale a Empoli

L’assemblea consiliare di Empoli si riunirà in sessione straordinaria, nell’aula al primo piano del Palazzo Municipale di via del Papa, 41, martedì 2 agosto 2022, a partire dalle ore 18 con proseguimento alle 21. Il Consiglio Comunale potrà essere seguito anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito i punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio

2. Approvazione della carta dei servizi educativi per la prima infanzia comunali e orientamenti per i servizi educativi del sistema integrato 0-3

3. Programma degli incarichi esterni di collaborazione autonoma per l'anno 2022 - 2° aggiornamento

4. Verbale della seduta del Consiglio Comunale n.8 del 30/05/2022. Approvazione

5. Verbale della seduta del Consiglio Comunale n.9 del 27/06/2022. Approvazione6. Odg presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico e Questa è Empoli su sostegno psicologico-sociale culturale alla maternità

