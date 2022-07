Dai murales al parco giochi, finanziamenti dal Consiglio regionale in arrivo

È il bando più riuscito del Consiglio regionale. Lo dimostrano i numeri: 2milioni 232mila euro che andranno a 193 Comuni. ‘Ri-Generazione Toscana’, il progetto fortemente voluto da tutto l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa e rivolto principalmente ai giovani, i più colpiti dalla pandemia, è un successo e dimostra la volontà di questa consiliatura di essere al fianco di cittadine e cittadini, del territorio e delle tante identità che lo compongono.

Lanciato il 20 aprile scorso con risorse proprie del Consiglio derivanti dall’avanzo di bilancio (inizialmente un milione e 750mila euro), in poco più di un mese e dopo l’incontro con gli amministratori under 35 e i ragazzi di GiovaniSì, il bando ha cominciato a riscuotere tanto successo e le domande da parte dei Comuni a crescere, tanto che le risorse sono state aumentate. La volontà, come ha spiegato il presidente dell’Assemblea legislativa, era quella di dare risposta ad ogni singola richiesta del territorio e lo sforzo messo in campo non è stato dei più banali. I progetti arrivati dai 193 Comuni disegneranno il volto della Toscana più bella, ha dichiarato ancora il presidente, che nella grande partecipazione vede una Toscana che riparte.

Soddisfazione l’ha manifestata anche il vicepresidente di minoranza del Consiglio regionale che nella condivisione e nel contributo offerto da ogni membro dell’Ufficio di presidenza vede le ragioni che spiegano la chiave del successo del bando. Investire sui giovani in un momento così delicato è un segnale importante e porterà a tutti i territori della Toscana iniziative concrete, ha commentato.

Le quattro linee di intervento del bando

LINEA 1 - Valorizzazione e riqualificazione del patrimonio urbano attraverso progetti di “street art” - Finanziati 43 comuni per un totale di 500mila euro di risorse stanziate

LINEA 2 - Promozione e realizzazione di spettacoli (eventi, festival, concerti) che vedano come protagonisti giovani toscani under 35 - Finanziati 54 Comuni per un totale di 610mila euro di risorse stanziate

LINEA 3 - Promozione e realizzazione di progetti di aggregazione giovanile, anche in autogestione, volti alla valorizzazione dell’identità territoriale della Toscana da realizzare all’interno di spazi o strutture di proprietà o di gestione comunale - Finanziati 28 Comuni per un totale di 382mila euro di risorse stanziate

LINEA 4 - Valorizzazione di aree a verde pubblico e realizzazione di parchi giochi inclusivi finalizzati a garantire maggiore fruibilità degli spazi prioritariamente da parte dei bambini con disabilità - Finanziati 68 Comuni per un totale di 740mila euro di risorse stanziate

I comuni dell'Empolese Valdelsa e del Cuoio con finanziamenti

Di seguito l'elenco. In ordine il comune, la provincia, il numero di linea di finanziamento e l'importo in euro.

Empoli FI 1 10.780,23

Il Comune di Empoli ha tra i suoi obiettivi la crescita e la condivisione culturale e la valorizzazione di nuove forme di

arte. Tra queste la Street Art. Il Comune ha riconosciuto i muri di alcuni propri edifici quali Muri d’Arte, superfici da

destinare alla realizzazione di progetti legati a tematiche e personaggi di interesse definiti dall’Amministrazione. Al

contempo ha censito e reso disponibili i Muri Liberi, di sua proprietà, da destinare alla street-art. In attuazione

dell’obiettivo di P.E.G. Empoli. Oltre i Muri, il Comune di Empoli intende:

1) SENSIBILIZZARE I GIOVANI CITTADINI SULL’UTILIZZO DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI PROPRI DELLA STREET ART nel rispetto dei beni comuni e della proprietà

privata.

AZIONI:

a) MAPPARE E RENDERE DISPONIBILI NUOVI MURI LIBERI COMUNALI dove giovani artisti, scuole e associazioni possano esprimersi liberamente;

b) ORGANIZZARE INCONTRI DI APPROFONDIMENTO SULLA STREET ART.

2) PROMUOVERE LA COLLABORAZIONE CON IL LICEO ARTISTICO E CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI attraverso le seguenti

azioni:

a) COINVOLGERE IL LICEO ARTISTICO VIRGILIO. Uno street artist selezionato attiverà uno workshop in cui

guiderà gli studenti nella ideazione, progettazione e realizzazione di un murale sul muro della loro scuola, di proprietà

comunale.

b) PROMUOVERE IL PROGETTO MURI LIBERI attraverso un processo partecipativo che valorizzi le aree

periferiche.

c) COINVOLGERE CENTRO DIURNO DI CERBAIOLA cui sarà affidata la realizzazione di un muro libero.

Montaione FI 1 10.347,23

Tradizioni in epoca moderna "Realizzazione di murales con spray art in quattro vicoli del centro storico" L’intento del

progetto è quello di riproporre aspetti caratteristici e storie legate al contesto del territorio, in chiave moderna. Per

rendere più comprensibile e interessante il lavoro è stato deciso di assegnare delle tematiche ben precise a ogni

singolo spazio, onde evitare discutibili agglomerati poco comprensibili. La scelta delle tematiche è stata fatta previa

consultazione di alcuni documenti riguardanti la storia del territorio*.

- Realizzazione artistica dei quattro spazi a ora individuati: “Vicolo Medio”, “Vicolo Buio”, “Vicolo Fiore”, “Vicolo Torto”; •

- Curatela progetto;

- Foto e video (stato avanzamento lavori);

- Pieghevole esplicativo;

- Servizio Toscana Tv (inaugurazione).

Realizzatori dell'opera:Federico Bernardini in arte “Freddy Pills” Samuel Rosi in arte “Muz”

Montespertoli FI 1 13.475,29

La proposta è quella di realizzare un dipinto murale che racconti in modo immediato e diretto ma sufficientemente ricco di riferimenti e immagini, le peculiarità storico artistiche, i personaggi più importanti e significativi, le ricorrenze cicliche e le manifestazioni pubbliche di Montespertoli: in altre parole si tratterebbe della conferma “scritta” dell'identità complessiva di un luogo e di una comunità, per ricordare ed in qualche modo “fermare” le caratteristiche di una dimensione storica.

Vorrei che fosse come il guardarsi nello specchio del tempo ed in esso vedere riflesse le tracce di un sentimento comune, di una identità di gruppo, beni che più che mai sono valori essenziali in questi nostri tempi.

La facciata che corrisponde all'ingresso del Centro per la Cultura del Vino e della Vite ‘I Lecci’ è quadripartita le parti che potrebbero essere interessate alla realizzazione del murale sono tre per complessivi mq.122,85. Gli elementi sono disposti sostanzialmente in ordine cronologico e partono dalla facciata bassa a sinistra per finire al termine della facciata bassa di destra

Vinci FI 1 6971,22

Il progetto si inserisce in un sistema di iniziative di miglioramento urbano che vedono impegnato ormai da tempo il Comune di Vinci e che mirano a sfruttare al massimo le caratteristiche e le potenzialità dei siti urbani per la produzione di socialità e cultura. L’amministrazione ha realizzato nell’anno 2021 uno “skate Park” in un’area in prossimità della scuola secondaria di primo grado nella frazione di Sovigliana. Lo Skate Park è divenuto da subito una risorsa importante per tutta la frazione e dei comuni limitrofi come luogo di incontro degli adolescenti, fortemente legata alla pratica dello skateboarding. L’obiettivo del presente progetto è utilizzare la street art per le rampe dello skate park, per creare un’occasione di aggregazione, condivisione e promozione delle discipline artistiche contemporanee per le giovani generazioni.L’amministrazione ritiene la Street Art una forma di arte giovanile da valorizzare e promuovere, una forma d’arte che in tante città italiane ed europee è ormai apprezzata, diffusa e consolidata e le cui tecniche possono consentire di intervenire anche in maniera non ‘invasiva’ e non permanente sugli spazi. L’idea è quella di creare un progetto coesivo che prenda in considerazione le idee di chi frequenta lo skate park. La volontà è quella di realizzare un laboratorio artistico dedicato ai giovani, per partecipare attivamente allo spazio dello skate park, un’opportunità per trasformare in un progetto concreto idee e necessità creative

Castelfiorentino FI 2 12.685,09

Tre Eventi d'impronta Castellana aperti a tutti ma con un occhi di riguardo alle nuove generazioni che sul nostro territorio

devono trovare gli stimoli e i percorsi per crescere ed affermarsi.

I progetti presentati per l’annualità 2023 sono improntati verso la valorizzazione della tradizione e dell’innovazione dell’arte

eno-gastronomica delle nuove tendenze musicali e alla scoperta di saperi propri della nostra terra quali artigianato e

lavorazioni artistiche, l’intento è quello di raccogliere tutti questi valori all’interno di eventi combinati che creino momenti di

socializzazione e visibilità per giovani artisti e artigiani emergenti ma anche per sensibilizzare e coinvolgere le nuove

generazioni nascenti.

L’intento è quello di creare all’interno della nostra Città, tre eventi dilazionati nell’arco di un anno che coinvolgano target di

popolazione diversificati e mirati.

Gli intenti primari sono quelli di creare: socializzazione, momenti culturali rivolti a bambini e giovani, proporre attività e eventi che trasversalmente raccolgano i valori della nostra terra tra musica, cibo e arte esaltandone le evoluzioni storiche e

contemporanee e riadattandole alle esigenze delle nuove generazioni per generare un fermento culturale e sociale sul nostro

territorio.

Questi momenti genereranno scambio di saperi e competenze stimoli per le generazioni future, grazie ad artigiani, artisti, agricoltori che si interfacceranno con i diversi pubblici in molteplici contesti e modalità.

Montelupo Fiorentino FI 2 12.685,09

La manifestazione Fool Park nasce nel 2018 in risposta ad una richiesta specifica dei ragazzi del territorio ed ha come elementi

fondanti: la musica, il writing e il fatto che si tiene nel parco urbano dell'Ambrogiana.

Il progetto mira a consolidare la manifestazione come occasione di ritrovo, creatività e protagonismo giovanile, anche attraverso azioni specifiche legate all'arte e all'espressività dei giovani.

Nell'edizione 2023 la manifestazione avrà la durata di tre fine settimana di luglio, prevederà musica, spazi incontri, spazi relax,

area food. Al fine di far diventare i ragazzi non solo fruitori, ma anche protagonisti dell'evento saranno realizzati 3 interventi

specifici: un contest musicale, un laboratorio teatrale e circense aperto a ragazzi diversamente abili, un intervento di writers

in concomitanza con le serate di contest musicale.

I giovani toscani under 35 coinvolti nelle attività saranno individuati attraverso call specifiche e si prevede di coinvolgere per

la selezione l'associazione Toscana Concerti per il contest musicale e l'associazione Spazio Ipotetico per il workshop di arti

circensi e teatrali.

Certaldo FI 3 15.000

Il presente progetto si propone di offrire alle nuove generazioni percorsi conoscitivi significativi, stimolando modalità di conoscenza legate al contesto, ma aperte alla complessità, anche planetaria, dei fenomeni e aprendo alla multidimensionalità, alla globalità, alla diversità dei linguaggi, l’ambito esperienziale tradizionalmente offerto dalla scuola. Il Progetto si articola in diversi Laboratori che intendono permettere l’esperienza delle persone in diversi ambiti conoscitivi, caratterizzati dall'uso di strumenti e linguaggi specifici. I laboratori promossi dal Comune di Certaldo rappresentano da anni una tradizione di ricerca didattica e di innovazione culturale ben radicata sul territorio della Valdelsa. La didattica adottata si realizza appunto attraverso il metodo laboratoriale, con attività che stimolano un atteggiamento creativo, comportamenti di collaborazione e di contatto con l’ambiente ed il territorio, con una particolare attenzione alle persone ed al gruppo.Le attività proposte intendono impiegare i linguaggi non verbali del Teatro, della Musica, della Danza, e degli altri ambiti, come altre opportunità e strumento per conseguire competenze espressive e comunicative.

Gambassi Terme FI 3 5.920

l Progetto da noi ipotizzato si sostanzia in un Centro di Aggregazione Giovanile, quale spazio aperto, dove i ragazzi possano incontrarsi e confrontarsi con i coetanei, sperimentare nuovi modi di stare insieme. All’interno della struttura la modalità di gestione pensata si focalizzerebbe in un lavoro di gruppo, coadiuvato anche da operatori qualificati, secondo una prospettiva socio-educativa sia attraverso la realizzazione di momenti strutturati sia attraverso una serie di attività libere.Il processo ricreativo ideato si svilupperebbe nella costituzione di laboratori e nello stesso tempo il Centro si proporrebbe come un luogo in grado di fornire supporto e sostegno formativo, grazie all’ausilio di personale quale presenza umana e professionale capace di attenzione, ascolto attivo e di suggerimento di procedure. Le attività previste sarebbero così declinabili:

a) attivazione di laboratori entro cui sviluppare una serie di attività a carattere ludico,ricreativo ed artistico.Il ventaglio di proposte contempla diversi percorsi: teatrale, musicale, informatico, fotografico

b) creazione di un “centro di ascolto” cui i ragazzi possano rivolgersi per difficoltà, ma anche solo per la ricerca di canali comunicativi alternativi;

c) organizzazione nel territorio di momenti finalizzati alla promozione delle attività del Centro di Aggregazione Giovanile

Capraia e Limite FI 4 11.025,71

Riqualificazione di un'area a verde sita in loc. Capraia F.na posta in un'area pedonale tra via G.Verdi e via Mazzantini.

La soluzione oggetto della presente richiesta di preventivo prevede l’installazione di n. 3 attrezzature così dettagliate:

- Altalena doppia catene zincate,1 sedili a tavoletta eco e 1 inclusivo "T"

- Un sedile speciale INCLUSIVO per altalena con imbracatura di protezione e serratura di sicurezza progettato secondo normativa EN1176-2. Fabricato in PE UV. È compresa la imbracatura, corde e catene (già fissate nel sedile). Disponibile nei seguenti colori: Rosso, arancione, blu, giallo e verde.

- Un sedile speciale a tavoletta brevettato in gomma antiurto con anima interna in alluminio,a norme UNI EN 1176-2; attacco catena con speciali bussole in alluminio a scomparsa antivandalo.

- catene calibrate a maglia stretta con filo da 6 mm. in acciaio zincato a caldo

- Snodi in acciaio inox forgiato a caldo con sistema anti avvolgimento della catena per attacco sedili

• Gioco a molla Inclusivo in hpl con sottoterra e sagoma a forma di machinina adatta per bambini con disabilità

• Coppia di fiori comunicanti con sagoma a forma di girasole

Tutte le attrezzature saranno poste su una pavimentazione antitrauma la cui forma e dimensioni oltre ad essere adeguate alle dimensioni minime previste per le attrezzature saranno integrate con il contesto nel quale la pavimentazione si andrà ad inserire

Fucecchio FI 4 11.102,51

L’intervento riguarda la valorizzazione di parchi-gioco attraverso la riqualificazione mirata all’inclusività.

I piccoli parchi-gioco hanno già una evidente vocazione all’inclusività . Trattasi di:

1)“Giardino Klincus corteccia” nella frazione di Botteghe (via Pistoiese):

-inserimento di altalena con relativa nuova ed idonea pavimentazione antitrauma: uno dei due sedili avrà caratteristiche inclusive specifiche;

2)“Giardino Tobia” nella frazione di San Pierino (piazza F.lli Cervi) :

-inserimento di altalena con relativa nuova ed idonea pavimentazione antitrauma: uno dei due sedili avrà caratteristiche inclusive specifiche;

3)“Giardino “Laguna della Sirenetta “nel capoluogo (attestante su piazza XX settembre):

-Inserimento di: altalena con relativa nuova ed idonea pavimentazione antitrauma: uno dei due sedili avrà caratteristiche inclusive specifiche; 2 giochi a molla a tema di animale ( asinello e cammello), nella tipologia in cui figura e schienale avvolgano e sostengano la spina dorsale, in modo da consentirne l’uso anche a bimbi con problematiche inerenti;

- gioco statico (di inclusione ludica e socializzazione) integrato con pannelli ed accessori a tema “peschereccio”(cannocchiale, timone, torre di avvistamento); gioco “surprise-ball”: canestro di altezza accessibile, a 3 fori di uscita, nel quale i bimbi lanciano il pallone che puo’ uscire da uno qualsiasi dei 3 fori, giocando in gruppo o da soli

San Miniato PI 1 13.475,29

Il progetto si pone come obiettivo di intessere il protagonismo giovanile con la storia e le radici del comune di San Miniato per un'azione di dialogo tra il centro storico del paese e il mondo sempre più diffuso della Street Art. Con un scouting dettagliato sulla realtà Underground del territorio, si procederà all'individuazione di alcuni giovani Street Artist che, attraverso un percorso di formazione storico-scientifica e artistica, realizzeranno dei graffiti sulle saracinesche presenti nello “Scioa”, quartiere del centro storico. Questo quartiere, oltre a essere teatro della via Francigena, ha visto nascere o ha avuto una relazione molto stretta, con artisti e personaggi illustri della storia nazionale e mondiale (Napoleone Bonaparte, i Fratelli Taviani, Dilvo Lotti, Gino Capponi, Piero Bagnoli…). L'obiettivo è quello di creare un percorso visivo di opere dedicate ad ogni personaggio che getti le fondamenta per il consolidamento di un turismo culturale e artistico creato dalla comunità stessa che lo vive, attraverso il coinvolgimento di giovani Under 35. L'esito del progetto convoglierà in un laboratorio di Live Painting che vedrà i giovani coinvolti nella realizzazione delle opere, si creeranno dei Tour artistici guidati per concludere con una serata di festa in Piazza Buonaparte, centro nevralgico delle iniziative e della tradizione del quartiere.

Santa Croce sull'Arno PI 3 15.000

l progetto sviluppa centri di aggregazione giovanile, con interventi, anche in autogestione, volti alla valorizzazione dell’identità territoriale della Toscana da realizzare all’interno di due strutture di proprietà comunale: CIAF e Centro Giovani. Risulta infatti decisivo intervenire, in un quadro profondamente influenzato da alcune criticità contingenti (effetti della pandemia), da fenomeni demografici strutturali (invecchiamento della popolazione) e da cambiamenti culturali (precocità di alcune esperienze), per favorire il protagonismo giovanile, con particolare riferimento alla fascia 13-17.

Gli interventi proposti hanno l’obbiettivo di facilitare le relazioni (incontrarsi, parlarsi, ascoltarsi, lavorare insieme…), di facilitare la capacità inclusiva della scuola e dei servizi educativi, di favorire una maggiore coesione sociale del territorio e di valorizzare la storia e l’identità della Toscana Il lavoro di coinvolgimento dei giovani porrà un’attenzione particolare ai ragazzi a rischio o in situazione di emarginazione, creando un contesto di inclusione che sensibilizzi alla “diversità” e alla sua presa in carico. Si prevede infine di realizzare eventi finalizzati a stimolare la partecipazione e la condivisone di analisi dei problemi e ricerca delle soluzioni con la cittadinanza nel suo complesso attraverso l’utilizzo di metodi partecipativi, con l’obiettivo a lungo termine di innescare percorsi virtuosi che permettano la sostenibilità futura.

Castelfranco di Sotto PI 4 11.174,71

L'intervento denominato “REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO PRESSO L’AREA VERDE NEL "GIARDINO DI VIA TESSITORI" DEL CAPOLUOGO” andrà a valorizzare il giardino pubblico già esistente e frequentato dai bambini e dalle famiglie della zona, attirando un numero maggiore di persone; diventerà così un significativo spazio pubblico di aggregazione sociale e culturale, nonchè l'occasione, attraverso l’utilizzo degli spazi e delle attrezzature ludiche, per conoscere ed accettare diverse forme di disabilità, ma soprattutto per potersi diveretire e giocare insieme.

Nello specifico il progetto prevede, nel rispetto della normativa sulle barriere architettoniche, la realizzazione a corredo della nuova area giochi di una pavimentazione in gomma colata che si svilupperà dal vialetto pedonale esistente e che, oltre ad essere antitrauma e quindi di sicurezza per i giochi, permetterà di non ostacolare gli spostamenti alle persone diversamente abili ed a passeggini, rendendo così pienamente fruibile l’area giochi e sarà completato con la fornitura e posa in opera di giochi e/o attrezzature, per una fascia di età da 1 a 10 anni consistenti in un gioco combinato ad una torre, una altalena a cesto ed n. 1 gioco a molle. Il nuovo parco giochi

Montopoli in Val d'Arno PI 4 8939,77

La struttura è composta da due torri, aventi montanti in alluminio e calotte in polietilene riciclabile, collegate tra loro da una serie di pannelli attività e sagome decorate in polietilene bicolore, oltre a pannelli sfida che offrono un momento di gioco/sfida; non più quindi, attività ludiche per l’uno o per l’altro, bensì nuove strutture ambivalenti in grado di fornire, da una parte, stimoli scientificamente corretti, dall’altra, inedite e appaganti esperienze di gioco, avendo come scopo finale la totale inclusione nel momento ludico di tutti i bambini e ragazzi in età evolutiva e scolare. L'area dove insisterà la struttura sarà dotata di pavimentazione antitrauma per circa 40mq (previa scarifica del terreno e successiva posa di stabilizzato

spess. cm 10) in modo tale da creare una superficie complanare tra il percorso e l'area gioco che possa garantire l'accesso senza alcuna difficolta da parte di qualsiasi fruitore, abbattendo qualsiasi tipo di barriera architettonica ed eliminando possibili disagi dovute alle eventuali cattive condizioni meteoriche. Il suddetto spazio gioco sarà delimitato da una staccionata in legno onde evitare che i bambini posso accedere all'immediata via che costeggia la piazza.

Santa Maria a Monte PI 4 11.174,71

L'area è totalmente di proprietà dell'ente comunale e regolamentata come area a verde pubblico attrezzato secondo il regolamento urbanistico vigente. Allo stato attuale il parco giochi è composto da una installazione ludica, un cestino per i rifiuti e due panchine. L'area non è delimitata in alcun modo, non c'è un accesso specifico e non è presente una pavimentazione di alcun tipo. Nel parcheggio in prossimità del parco è predisposto un solo parcheggio per disabili.

Il progetto prevede la riqualificazione di quest'area, favorendo l'inclusività dei bambini con disabilità. Il parcheggio per disabili viene raddoppiato in prossimità dell'accesso al parco giochi, viene realizzata la pavimentazione in modo da facilitare l'accesso anche a persone con disabilità motoria, viene realizzata la pavimentazione anti-trauma a norma e vengono installati 4 nuovi giochi, tra i quali 1 specifico per disabili e gli altri adatti sia per utenti normodotati sia per utenti con disabilità. Inoltre viene recintata l'area in modo da renderla sicura e allo stesso tempo adiacente e facilmente raggiungibile dal parcheggio.