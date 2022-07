Dario Navarrini va in pensione, omaggiato dal sindaco di Bagno a Ripoli

Dopo oltre 24 anni di onorato servizio, oggi Francesco Casini, indaco di Bagno a Ripoli, ha festeggiato il pensionamento di Dario Navarrini, storico ragioniere capo del Comune.

"Negli ultimi 13 anni, prima da assessore al bilancio e poi da sindaco - ha scritto su Facebook il sindaco -, abbiamo lavorato insieme, fianco a fianco, per far tornare i conti, alla ricerca dell'ultimo euro rimasto per finanziare i tanti progetti e servizi del nostro comune. Grazie mille Dario e buona pensione!"