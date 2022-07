Dentisti, le aperture ad agosto nella provincia di Pistoia

La cura dei denti prosegue per tutto agosto grazie anche alle aperture degli studi dentistici che garantiranno la loro attività nel mese che sta per iniziare. Queste le comunicazioni delle aperture giunte ad oggi alla segreteria dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Pistoia:

STUDIO BALDASCINO MICHELE Via Mezzomiglio 8 Pieve a Nievole (PT) aperto il mese di agosto (chiusura 15-21 agosto)

Studio Brizzi Cristiana Via del Giocatoio 1 Pescia Aperto dal 18/08 al 31 /08

Studio dentistico Dott. Alessandro Brusco Via Boldini 31 PT Aperto dal giorno 1 al giorno 8 e dal 23 al 30 agosto.

STUDIO DR CAPPELLINI MARCELLO DR CIPRIANI ALESSANDRO Via delle Belle 7 - Pistoia APERTO DAL GIORNO 01/08 AL 10/08 E DAL 22/08 AL 31/08

Dr Massimo Di Vita sito in viale Adua , 138 Pistoia - te. 0573 34802 sarà aperto tutto il mese di agosto , esclusi giorni festivi e prefestivi .

STUDIO DENTISTICO DR. DOLFI ANGELO Via Giovanni Verga 5 PT rimarrà aperto dal 1 al 31 agosto compreso

STUDIO DR. FANFANI MARCO Via del Villone 8, Pistoia APERTO Dal 01/08 al 05/08 e dal 23/08 al 31/08

Centro Estetico Dentale del dr. Furno via Mascagni 22 Montecatini Terme aperto dal 1 al 12 e 29,30 e 31 agosto

STUDIO DOTT. GARGINI GIANLUCA via Cavour 65 a Pistoia sarà aperto 1 al 12 agosto compresi e dal 22 al 31 compresi.

DOTT. IPPOLITO VINCENZO sito in Montecatini Terme, Viale Marconi, 12 sarà aperto dal 1 agosto al 31 compreso.

Studio del Dr. Marco Capecchi in via Macallè 117/A, Pistoia, rimarrà aperto per tutto il mese di agosto.

Studio dott. Briganti Stefano, Via Boldini 15 - Pistoia aperto dall’1 al 5 compresi e dal 23 al 31 agosto.

Studio associato Quiriconi sede Chiesina Uzzanese sarà aperto dall’1 all’11 agosto e dal 22 al 31 agosto. In caso di urgenza telefonare allo studio di Altopascio 0583 24939

Dr. Alessandro Luca Ricci Viale Sestini 33 Pistoia aperti dall’1 al 12 e dal 22 al 31 agosto

STUDIO BARSOCCHINI Viale Vittorio Veneto 16 Pistoia aperti dall’1 al 12 Agosto

DOTT. SANDRO MAGNOLFI Piazza G.Marconi 4 Montale PT aperto dal 01 al 12 di agosto compreso.

Studio Morandi Odontoiatria Via Ciampi 11 Pistoia sarà aperto dall’1 al 12 e dal 22 al 31.

DR.RICCARDO TOMMEI APERTO CON I SUOI STUDI :

1 MONTECATINI TERME VIA SOLFERINO 5 TEL 0572911026

2 PIEVE A NIEVOLE VIA DONATORI DEL SANGUE 16/A TEL 0572911026 FINO AL 13/08/2022

DOTT.SSA TOSI CHIARA Via Panciatichi 22 PT aperta dal 08 agosto al 26 agosto nei giorni dispari

Studio odontoiatrico Associato Dott.Palandri Pietro Dott. Spinicci Marco Via Machiavelli 27 Pistoia tel. 0573/32937 aperto le prime due settimane di agosto e nei giorni dal 16 al 19 e dal 22 al 26 (compresi)

Studio PAGNINI MAURIZIO Via di Montalbano 118 PT rimane aperto fino al 26 agosto compreso

Studio Dott.ssa Claudia Zari Via Bonellina 20 PT APERTO dal 18/08 al 19/08 dal 22/08 al 27/08 dal 29/08 al 31/08

Dott. Rattazzi Fabrizio Via G. Marconi 15 Pieve a Nievole PT aperto le prime due settimane di agosto e reperibile tutto il mese contattando il numero 3384691466.

STUDIO SALIERNO FRANCESCO Via Cesare Battisti 522 Monsummano Terme PT APERTO DAL 01 AGOSTO AL 12 AGOSTO E DAL 25 AGOSTO AL 31 AGOSTO

Studio La Scala & Partners Via del Roccon Rosso 27 PT Dal 1 agosto al 10 compreso e dal 25 agosto al 31 compreso

STUDIO DENTISTICO DOTT.SSA ENRICA GIOVANNETTI Via Borsellino 5B Casalguidi PT aperto dal 2 al 16 e dal 22 al 31 agosto

Studio dentistico associato Dr Daniele Federighi e Dr. Giuliano Simone sito in via Lucchese 222 Ponte all’Abate - Pescia rimarrà aperto dal 20 al 31 Agosto

Studio dentistico Piccinini via italo Spadoni 8, 51019, ponte buggianese (PT), tel 0572 930196 - 333 1237809 aperto la prima e la quarta settimana di agosto e dal 29 al 31 (compresi)

Studio Associato Cosci Piazza IV Novembre 8 Lamporecchio PT resterà aperto dal 18 al 31 agosto

Studio dentistico del Dott. Falso Franco Viale G. Verdi 64 Montecatini PT rimane aperto la prima settimana di agosto

STUDIO DENTISTICO POLI RICCARDO Via Cimarosa 12 : Aperto 1 - 12 e 29 - 31 agosto

Studio dentistico Dott.ssa Evguenia Ivanova, via Brunero Giovannelli 120, Monsummano Terme. tel. 057262626 Aperto dal lunedì al giovedì nelle prime due settimane di agosto e dal 22 al 25 e 29-31 agosto

CENTRO DI ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA “F.PERRINI” VIA L.SIGNORELLI 5 – PISTOIA aperto dall’1 al 4, dal 22 al 25 e dal 29 al 31 compresi

Elenco in aggiornamento. Ulteriori comunicazioni sul sito www.omceopistoia.it

Fonte: Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Pistoia - Ufficio stampa