Dub FX a San Miniato, emblema della musica indipendente

Nella fantastica cornice del borgo di San Miniato, sabato 30 Luglio si terrà l'attesissimo concerto di Dub FX.

Nato come street performer, mescolando elettronica, beat-box e hip hop si è già esibito in quaranta Paesi al Mondo, e il tutto nell’arco solo di pochi anni anni di attività. Dub FX è nato nel 1983 vicino Melbourne, in Australia.

A soli ventidue anni sbarca in Europa, scegliendo per palcoscenico strade e per piazze delle città di tutto il Continente, mescolando hip hop, drum and bass e dub. Il suo marchio di fabbrica è subito evidente: la capacita di creare musica dal vivo usando solo le sue grandi doti da beat boxer e l’ausilio di una pedaliera con cui modula la voce e crea degli effetti (“loops”) da usare come basi.

Dub FX è l’emblema della musica indipendente. Nel giro di qualche anno Dub FX ha venduto oltre centomila copie, suonato nei principali festival di tutto il mondo, collezionato oltre 150 milioni di visualizzazioni su YouTube, con 600.000 fan che lo seguono su Facebook. Tutto in maniera completamente indipendente.

Biglietti disponibili su DICE.FM

Maggiori info: https://www.musicastrada.it/it/musicastrada-festival-it/dub-fx