Furto in un'azienda ad Arezzo, ladri fuggono con 50 kg d'argento

Furto nel cuore della notte ad Arezzo, in un'azienda che lavora l'argento. Intorno alle 3 una banda di ladri è riuscita ad entrare forzando l'ingresso, fuggendo con 50 kg di catene in argento. Sono in corso le indagini della polizia e, secondo quanto ricostruito al momento, i ladri prima avrebbero forzato la serratura per accedere all'azienda con un trapano, poi sarebbero riusciti ad aprire una delle due casseforti. La squadra mobile della polizia, che si occupa del caso, non potrà utilizzare per le indagini i filmati delle telecamere di videosorveglianza poiché il sistema non sarebbe stato funzionante.