Gkn entra in Iris Lab, un consorzio per l'industria 5.0

La ex Gkn di Campi Bisenzio, adesso Qf, entra a far parte di Iris Lab. Si tratta di un consorzio di imprese dedicato all'industria 5.0, all'innovazione, alla ricerca e allo sviluppo. Itema Spa, Bonfiglioli Spa, Lafert Spa, Gruppo Sumitomo e Faist Elecrtonics Srl sono le altre aziende che hanno aderito a Iris Lab.

Il CEO di Itema Ugo Ghilardi sarà il presidente. In qualità di vertice di Iris sarà cooptato nel cda di Qf assieme a Stefano Manzini e Francesco Borgomeo, ovvero presidente e amministratore. Proprio Borgomeo ha annunciato: "Oggi Qf è pronta per portare avanti il progetto di E Drive 5.0 in un polo di ricerca e sviluppo di eccellenza italiana. Siamo al tavolo coi giganti dell'industria, è un grande onore".

Questo consorzio, si legge in una nota, "sarà un organismo di ricerca al cui interno coopereranno le aziende aderenti al progetto con numerosi consorzi universitari già costituiti, che operano nel settore della meccatronica e dell'elettronica industriale, attivi nella ricerca scientifica nell'ambito degli azionamenti elettrici ad elevate prestazioni dinamiche, negli apparati di conversione statica dell'energia elettrica ad alta efficienza, nella sensoristica avanzata e nell'applicazione di sistemi di intelligenza artificiale per la diagnostica avanzata e per l'abilitazione di servizi di Industrial IoT".

La collaborazione di Iris Lab con le università, stando ancora alla nota, "si svilupperà, da una parte, attraverso la formazione di giovani ricercatori universitari coinvolti nel progetto e di un personale operativo altamente qualificato; dall'altra, mediante la costituzione di laboratori e strutture tecniche che permettano di sviluppare e implementare progetti innovativi nell'ambito della meccatronica e dell'elettronica industriale, dei quali potranno beneficiare direttamente le aziende coinvolte".

Il progetto si propone, infine, di "costituire un'altra sinergia per il settore, ossia tra il mondo ingegneristico e quello giuridico, attraverso la creazione di una data room apposita che avrà il compito di controllare con strumenti di alto profilo tecnico-giuridico il costante flusso di dati creato dalle ricerche e di proteggere il patrimonio su cui si sta investendo".

Sul tema si è esposto anche il sindaco di Firenze Dario Nardella: "Un’ottima notizia, prima di tutto per le famiglie dei lavoratori coinvolti ma anche per tutta l’area fiorentina. Dopo lo scioccante annuncio della proprietà della Gkn che con una mail licenziò oltre 300 lavoratori poco più di un anno fa, finalmente arriva la novità tanto attesa: Qf di Francesco Borgomeo e i suoi autorevoli investitori, rispettando i tempi preventivati, possono far ripartire lo stabilimento di Campi Bisenzio con la costituzione del consorzio Iris Lab e con un progetto innovativo a livello nazionale".