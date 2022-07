Il sindaco Fossi saluta Campi Bisenzio: "Mi candido per portarvi tutti in Parlamento"

"Fare il sindaco in questi anni è stata l'esperienza più bella della mia vita: ho conosciuto persone straordinarie e vissuto momenti incredibili. Sento che insieme siamo riusciti a dare molto a Campi".

Inizia così il messaggio di commiato che Emiliano Fossi, sindaco (ancora per poco) di Campi Bisenzio, ha postato su Facebook. Infatti, a un anno di distanza dalla scadenza naturale del secondo mandato da sindaco, Emiliano Fossi si è dimesso dal suo ruolo a Campi Bisenzio per partecipare alle elezioni del prossimo 25 settembre a sostegno del Pd.

"Mi dispiace lasciare qualche mese prima della scadenza del mandato - ha proseguito - ma il lavoro fatto è stato tanto: una comunità rigenerata e resa più solida e forte, le battaglie per i diritti civili e sociali delle persone e il nostro impegno per far fare un salto di qualità alla città con i fondi per la tramvia e i tanti interventi infrastrutturali fatti in questi anni. E molto altro ancora.

Mi candido per portarvi tutti in Parlamento: le cittadine e i cittadini di Campi con cui fino ad ora ho condiviso questo percorso e i territori della Piana che hanno bisogno di una rinnovata rappresentanza. Mi candido per portare a Roma il nostro punto di vista sul futuro di questo paese che abbiamo condiviso, ogni giorno, metro per metro, nelle tante battaglie che abbiamo fatto: dalla GKN dove siamo stati in prima fila a fianco dei lavoratori senza mai tentennare, all'ambiente dove lasciamo in eredità ai nostri figli il più grande parco agricolo della Toscana, il Parco della Piana, all'accoglienza fino ai diritti.

Vi voglio bene, davvero, perché senza tutti voi che mi avete aiutato e sostenuto in questo percorso, oggi non sarei qui. È stato un onore fino ad ora - ha concluso - e lo sarà ancora di più se da adesso lottiamo insieme per questa Italia migliore e diversa che vogliamo tutti! A lavoro e alla lotta!".