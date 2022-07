Cinghiale gli taglia la strada, muore automobilista in Versilia

Un cinghiale gli ha attraversato la strada mentre era sul viale dei Tigli tra Viareggio e Torre del Lago. La Smart su cui era a bordo è finita contro un albero per evitare l'animale e il conducente è morto, così come l'ungulato. Il conducente è stato trasferito all'ospedale Versilia ma le gravi ferite non gli hanno lasciato scampo. Sul posto è intervenuta un' ambulanza della Misericordia di Torre del Lago, l'auto medica e per i rilievi la polizia municipale insieme anche ai vigili del fuoco.