Inclusione a scuola per i disabili, mozione approvata nell'Empolese Valdelsa

Durante la seduta del consiglio dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa dilunedì 25 luglio è stata approvata all’unanimità una mozione per un accordo di programma provinciale per l’inclusione scolastica e formativa della Città Metropolitana di Firenze. L’atto presentato da Francesco Marzocchini e da Maria Cira d’Antuono chiede l’avvio di un percorso che preveda:

- la costituzione di un gruppo tecnico inter-istituzionale per dare avvio al processo di elaborazione dell’accordo di programma;

- la definizione di un piano per la promozione e diffusione dell'accordo e la costituzione di un gruppo tecnico che ne curi gli aspetti applicativi e di monitoraggio attraverso la raccolta e diffusione dei dati e la promozione di iniziative di formazione integrate tra Istituzioni;

- la realizzazione di un processo che riconosce l’accordo di programma metropolitano per l’inclusione scolastica e formativa dei bambini, alunni e studenti con disabilità della Città Metropolitana di Firenze non come un punto di arrivo e come un adempimento normativo fino ad oggi disatteso - ma come la prima tappa e passaggio fondamentale del futuro Piano strategico della Città metropolitana. In questa logica si prevede che il processo abbia come obiettivo ultimo la realizzazione di “un sistema educativo equo e paritario dalla prima infanzia all’università", che persegua il successo formativo e l'inclusione per tutti i giovani, come un aspetto fondante, riconoscendo che tra essi i giovani con disabilità rappresentano una risorsa da valorizzare costantemente.

"Questa mozione chiede un impegno alla Giunta, con il quale avremo uno strumento in più di coordinamento per rispondere alle esigenze di tutti gli alunni con disabilità nelle scuole dell’Empolese Valdelsa. Siamo molto soddisfatti che l’atto sia passato all’unanimità, raccogliendo il consenso dei gruppi di opposizione presenti ai quali va un sentito ringraziamento" dichiarano Marzocchini e d’Antuono.

Simona Rossetti, sindaco di Cerreto Guidi con delega all’istruzione per l’Unione, aggiunge: "L’Empolese Valdelsa da anni lavora in maniera coordinata con la conferenza zonale e con la Società della salute per attivare i percorsi di inclusione per tutte le persone con disabilità. È fondamentale fare da stimolo all’attivazione del tavolo metropolitano affinché in tutta l’area si lavori con le scuole in maniera coordinata e i tavoli di inclusione portino avanti bene le numerose azioni che vanno fatte dalla primissima era fino all’età adulta".

Fonte: Pd Empolese Valdelsa