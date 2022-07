Laura Bottici non sarà più senatrice: "Continuerò nel Comitato di garanzia"

"Chi mi sta accanto sa che avevo già preso la mia decisione, non mi sarei ricandidata, ho iniziato il mio trasloco appena sciolte le Camere". Così Laura Bottici, senatrice del M5S di Carrara, che in vista delle elezioni politiche di domenica 25 settembre, non potrà ricandiarsi per il limite dei due mandati. "Questi 10 anni sono stati intensi, bellissimi e durissimi - scrive su facebook Bottici - oggi ho bisogno di ritrovarmi e di ritrovare la mia casa, i miei affetti, la mia famiglia. Sono felice di aver avuto l'onore di rappresentare il Paese, la mia Toscana, la mia Carrara e ringrazio gli attivisti e gli elettori che hanno creduto nel MoVimento 5 Stelle". L'impegno politico di Bottici comunque continuerà, come da lei sottolineato: "So che lascio in buone mani la prosecuzione delle nostre battaglie e continuerò ad impegnarmi per il Movimento. Il 25 settembre ci saranno le elezioni politiche e anche se non sono tra i candidati, aiuterò il Movimento a raccontare gli impegni del programma 2018 portati a termine e il nuovo programma 2022. Continuerò a svolgere il mio ruolo come componente del Comitato di garanzia con il massimo rispetto e dedizione". Ringraziamenti infine a "tutti gli amici e le amiche incontrati in questi anni, ringrazio Beppe e Gianroberto per averci fatto volare, ringrazio Giuseppe per il grande impegno che si è preso - riferendosi a Grillo, Casaleggio e Conte - Noi ci saremo sempre", conclude Laura Bottici.

Tra i parlamentari in carica e che non si ricandideranno anche Laura Cantini, parlamentare dell'Empolese Valdelsa del Pd, che non si ripresenterà alle elezioni per una decisione dettata da motivazioni personali e familiari (Qui la notizia).