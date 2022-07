Lavori in via dei Neri, cambia la viabilità a Empoli

Per lavori che interessano un immobile ubicato all'angolo fra via dei Neri e via Santo Stefano, sono necessarie alcune modifiche alla viabilità a partire da lunedì 1 agosto e fino a venerdì 5 agosto, nella fascia oraria che va dalle ore 8 alle 18.

Come stabilito con ordinanza 390 del 27 luglio 2022, in quei giorni e in quegli orari, sarà disposto il divieto di transito a tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell'attività, limitatamente alle loro effettive necessità d'impiego, in via dei Neri, nel tratto compreso fra via Da Vinci e piazza del Popolo. Nella stessa fascia oraria 8-18 e negli stessi giorni, di conseguenza, non sarà possibile accedere al parcheggio di piazza del Popolo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa