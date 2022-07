Liberazione di Scandicci, il programma del 78esimo anniversario

Giovedì 4 agosto 2022 è il 78esimo anniversario della Liberazione di Scandicci. Per l’occasione il Sindaco, la Presidente del Consiglio Comunale, le associazioni aderenti al Comitato permanente della Memoria di Scandicci invitano alle celebrazioni in programma domenica 31 luglio, mercoledì 3 e giovedì 4 agosto 2022, organizzate dal Comune di Scandicci in collaborazione con l’Associazione nazionale Partigiani d’Italia Anpi Sezione di Scandicci, con la Casa del Popolo Vittorio Masiani di Badia a Settimo e con la Filarmonica Vincenzo Bellini.

Giovedì 4 agosto alle 18 la deposizione delle corone d’alloro al Palazzo Comunale, al cimitero di Badia a Settimo e a San Martino alla Palma, con l’accompagnamento della Filarmonica Vincenzo Bellini; alle 19,15 a San Michele a Torri la cerimonia ufficiale con l’Onore ai Caduti neozelandesi nella battaglia di San Michele, e la deposizione della corona d’alloro; alle 20,30 cena della Liberazione alla Casa del Popolo Vittorio Masiani di Badia a Settimo (prenotazione obbligatoria al 3394530092, fino ad esaurimento posti).

Domenica 31 luglio alle 21,30 al Circolo Arci Casa del Popolo Vittorio Masiani di Badia a Settimo lo spettacolo teatrale “Eppure era bella la sera”, dedicato alla Resistenza, con canti e musiche dal vivo a cura della Compagnia Metropopolare.

Mercoledì 3 agosto 2022 alle 17,30 il giro dei cippi commemorativi in ricordo della Liberazione di Scandicci, al cimitero di San Martino alla Palma, a Patoncioli, a Capofico, al cimitero di San Vincenzo, a Mosciano e a San Giusto.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa